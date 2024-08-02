'Это было покушение': российский оппозиционер Пономарев рассказал об атаке дронов на свой дом под Киевом. Видео

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что прилет "Шахеда" войск государства-агрессора РФ в нескольких метрах от его дома в Киевской области было покушением на него. Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы в РФ не существовало никаких политических альтернатив.

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Об этом экс-депутат Госдумы РФ сказал в интервью OBOZ.Talk в четверг, 1 августа. По его словам, Путин отдал такой приказ еще весной, однако выполнить его другим способом у россиян не получалось, поэтому они выбрали атаку беспилотниками.

Желание Путина ликвидировать его Пономарев объясняет деятельностью "съездов народных депутатов" – организации, объединяющей бывших и нынешних депутатов разных органов власти в РФ, выступающих против войны и Путина.

По его словам, эта атака является не просто "приветом" от Путина, а настоящим покушением. В ночь до этого была еще одна атака "Шахедами" и тогда БПЛА пролетели около дома Пономарева и взорвались примерно в ста метрах от него.

"Мы с охраной сначала пришли к выводу, что БПЛА, наверное, летели к определенной цели, были сбиты ПВО и упали в одном месте. Но как может быть так, что они упали прямо друг возле друга даже если двигались в одном направлении. Но мы предположили, что трудно поверить в то, что я был целью, что они такую серьезную атаку направили исключительно для меня. Однако уже тогда это было очень подозрительным. А сейчас из-за того, что дрон не был сбит, а долетел до цели, мы точно знаем, что и вчера они тоже целились в дом. Просто вчера силы ПВО дроны уничтожили", – отметил он.

"Весной Путин явно отдал команду что-то со мной сделать. У них была информация, что на "съезде народных депутатов" мы создаем Новую Российскую Республику. Они понимают, что это для них очень опасно, потому что это настоящая политическая альтернатива. А Путин все свою политическую жизнь пытался делать так, чтобы никакие политические альтернативы не создавались. И вот мы являемся лицом новой альтернативы, которая к тому же поддерживается и Украиной, и определенными странами Запада. Это для них тяжело", – сказал Пономарев.

Он добавил, что Путин публично обвинял российских оппозиционеров в теракте в "Крокус-Сити", где погибли более 140 россиян. После этих выдумок, считает депутат, диктатор и отдал команду "отомстить".

"Потом были события в "Крокус-Сити", там кто-то запустил версию, что я все это организовал. Путин об этом публично говорил на одной из их встреч. Я считаю, что тогда команда и была отдана, но они не смогли ее выполнить обычным способом. Видимо, посмотрели на то, что произошло в Иране с Исмаилом Ханией и сказали, а почему мы так не можем? Ну вот, давайте попробуем", – добавил оппозиционер.

Также он рассказал о деталях атаки БПЛА на его дом. Пономарев убежден, что "Шахеды" летели именно в направлении его дома и не были сбиты ПВО.

"Накануне произошла еще одна атака "Шахедами", поэтому я спал очень осторожно. Именно потому, что проснулся, могу точно говорить, что этот дрон не был сбит ПВО. Он долетел до той координаты, к которой направлялся. Моя охрана следит за тем , когда начинается воздушная тревога и когда она заканчивается, Охранники рассказали, что закончилась тревога и они хотели идти спать. Через три минуты после того, как закончилась воздушная тревога и раздался отбой, прилетел этот дрон. Именно поэтому ПВО и не работала", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 августа ударный дрон-камикадзе "Герань-2" армии РФ ударил по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева в окрестностях Киева. Политик получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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