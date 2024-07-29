'Это была ночь ада': что говорят свидетели теракта в Еленовке и почему до сих пор не установлено точное количество жертв

Два года назад в ночь на 29 июля российские оккупанты подорвали барак на территории Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка на Донетчине, где удерживали военнопленных защитников "Азовстали". В результате совершенного захватчиками военного преступления погибли по меньшей мере 57 украинских воина, 130 получили ранения разной тяжести.

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До сих пор точное количество жертв неизвестно, ведь за годы войны международные организации так и не получили доступ к месту российского теракта. Во вторую годовщину трагедии OBOZ.UA собрал истории некоторых свидетелей и рассказывает, возможно ли наказать виновных в этом циничном преступлении россиян.

Еленовская колония: что известно о теракте

27 июля 2022 года россияне перевели почти 200 пленных бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов" в расположенное в промзоне Еленовки быстро отремонтированное помещение Волновахской исправительной колонии. На следующий вечер военнопленных выстроили, проверили по списку и по одному завели в барак, запретив выходить на улицу.

28 июля примерно в 23:15 за пределами колонии раздался взрыв, а около полуночи раздался второй – уже в бараке. В результате помещение рухнуло и вспыхнул пожар. Все пленники, находившиеся в части барака, где был взрыв и пылало пламя, погибли. Те из военнопленных, которые находились в другой части помещения, получили тяжелые ранения и страшные ожоги. Оттуда слышались крики, но зайти внутрь было невозможно.

В стране-агрессоре почти сразу заявили о гибели более 50 украинских защитников, утверждали, что количество раненых неизвестно, и обвинили в этом ВСУ. В частности, оккупанты утверждали, что это украинцы "убили своих же", ударив по колонии из американской реактивной системы HIMARS. Украина и многие партнеры Киева категорически отвергли эти обвинения государства-террориста, отмечая, что теракт устроила именно РФ.

3 августа 2022 года генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил о запуске миссии по установлению фактов трагедии в Еленовской колонии. Однако россияне никого не пустили на место трагедии: переговоры о доступе были длительными и безрезультатными. Миссию распустили 5 января 2023-го, она так и не посетила Украину.

Отдельная Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, которая работала еще с 2014-го, проанализировала показанные на российском телевидении показания 16 пострадавших, изучила публичные фотографии с места событий и 20 заявлений, сделанных российскими чиновниками, посетившими тюрьму. Специалисты озвучили такой вывод: Россия спланировала и совершила теракт в Еленовке. Позше в широком отчете ООН отметили, что нападение на казарму было совершено с востока на запад, то есть именно из оккупированной части Украины, и взрывы не были вызваны HIMARS. В то же время Организация не стала публично обвинять РФ.

11 октября 2022-го на подконтрольную Украине территорию вернули тела 62 военных, среди которых были и жертвы этого теракта. Год спустя, в июле 2023-го, были озвучены следующие данные: погибших по меньшей мере 57, раненых 130, продолжались экспертизы ДНК еще по 16 вероятным жертвам.

Тогда же Офис генпрокурора Украины сообщил выводы следователей: оккупанты выстрелили по бараку с военнопленными из термобарического гранатомета. У украинской военной разведки была и такая версия: российские военные преступники не собирались обменивать пленных в Оленовке и умышленно казнили их, чтобы скрыть пытки и условия содержания. Генштаб ВСУ сообщал, что подрыв колонии совершили наемники ЧВК "Вагнера" без согласования с военным руководством РФ.

Свидетельства о теракте освобожденных из плена защитников

Пограничник Виталий Супрун

В плен защитник попал в Мариуполе с завода Ильича вместе с 36-й бригадой морской пехоты. Он тоже побывал в Еленовке. Правда, 29 апреля оттуда его перевезли в другую тюрьму в России.

Он рассказал, что когда россияне привезли их в колонию, обустроенной тюрьмы там не было. А уже через неделю они начали все белить, красить, высаживать деревья. По словам пограничника, россияне всегда очень тщательно среди пленных выискивали азовцев.

"Они по тюрьмам, в которых я только не был, у тех людей, у которых были определенные татуировки, сразу же спрашивали: "Азовец? Нацист?". Ну, соответственно, уже применяли физическую силу и другие средства насилия… Редко контролировали свою силу. Там столько ненависти у них. Почему так? Я не знаю", – признался боец.

Он считает, что с течением времени найти на месте взрыва той казармы в Еленовке вряд ли что-нибудь удастся, потому что россияне давно все почистили и убрали. Так что какие-то свидетельства разве что от местного населения можно будет получить, "если Украина когда-нибудь попадет в Еленовку".

"Сначала их репортерам все показали, они там все красиво отсняли, а потом "декорации" тихонько убрали... Взрывом в Еленовке оккупанты хотели показать россиянам, то есть внутреннему потребителю, что Украина якобы не беспокоится о своих пленных, сама их "уничтожает"... Нам в одной тюрьме приносили телевизор и показывали их первый федеральный канал – я не знаю, как его можно смотреть! А представьте, как с мозгом у людей, которые постоянно такое смотрят", – рассказал Виталий Супрун.

Версию прилета из HIMARS по колонии пограничник не воспринимает. По его словам, если и был удар артиллерией, то только с оккупированной территории. К примеру, со стороны Донецка.

"Пока мы были там, постоянно слышали, как снаряды летали в сторону Мариуполя, Волновахи. Было слышно, как между Донецком и Еленовкой стояли артустановки, которые отрабатывали по позициям наших военных", – заметил воин.

Михаил Ротарь, морпех 36-й бригады

До полномасштабного вторжения войск РФ в Украину принимал участие в АТО, защитник Мариуполя, вышел из плена в феврале 2023 года.

В Еленовку попал из "Азовстали": откуда его, как и других пленников, отправили в колонию №120. Он по указанию оккупантов готовил места в том бараке, где потом был взрыв.

"Нам сказали, что в наших бараках мест уже нет, нужно еще сделать, потому что еще завезут пленных. И мы делали ребятам места. Потом в один момент просто заводят азовцев туда. А через два дня туда попадание", – вспоминает военный.

Олег Совенко, боец полка "Азов"

Участник мартовской спецмиссии в Мариуполь (когда силы опрокидывали туда вертолетами), защитник "Азовстали" выходил в плен 18 мая 2022 года. Освободили его во время обмена в сентябре 2022-го.

Он подчеркнул, что к полку "Азов" у россиян вообще было плохое отношение: ребят избивали, пытали, из них выбивали показания против себя, против побратимов.

"Какое может быть отношение? Если ребят отправили в барак и просто взорвали", – возмутился воин в интервью "Суспільному".

По его словам, барак для пленников россияне готовили в промзоне, в производственных цехах. Также у них были списки с именами, кого туда отправляют: оккупанты буквально за день сформировали список людей, перенесли в барак матрасы и отправили туда украинских воинов, которые даже и раза не переночевали там, потому что уже ночью раздался взрыв.

"Под колонией стояла техника, и оккупанты постоянно вели обстрелы оттуда и прикрывались нами. Именно в ту ночь были "выходы" из системы залпового огня, и среди этих "выходов" был слышен громкий взрыв. Тогда уже поднялся дым, можно было увидеть огонь. Мы все выглянули и увидели, что горит именно то место, куда перевели ребят. К погибшим и тяжелораненым у нас доступу не было. Я где-то через месяц видел раненых, когда часть легкораненых из них уже вернули в бараки", – рассказал боец.

Константин Кожекин, офицер бригады "Азов"

До 24 февраля 2022 года был владельцем бизнеса в Мариуполе, присоединился к обороне города, держал "Азовсталь", был свидетелем теракта в колонии в Еленовке.

Азовец тоже говорил, что в новый барак, где впоследствии раздался взрыв, перемещали людей по списку, прежде всего из "Азова". По воспоминаниям освобожденного из плена защитника, надзиратели объясняли это тем, что бараки переполнены и нужно "улучшить условия".

Там на скорую руку был сделан ремонт. Этот барак вообще не был рабочим. Обычный ангар. Там даже сделали туалеты и что-то вроде душа, чего не было у других, и перевели всех людей туда. Потом на вторую ночь, как мне кажется, мы проснулись от серии взрывов, от криков, хотя наш барак был самым отдаленным. Утром узнали, что погибли наши побратими", – вспомнил воин.

Он добавил: оккупанты им заявили, якобы это украинская сторона обстреляла Еленовку. Сами же даже до того пытались вызвать обстрел колонии: подводили почти под стены свои РСЗО, самоходные артустановки и стреляли непосредственно в близости к колонии.

"Ответа от наших не было. Когда они отходили, то была "ответка" от наших. У наших была информация, что там находится колония с нашими пленными. Было ясно, что это теракт, что это спланировано, подготовлено", – говорит Константин.

Как и другие свидетели, он рассказал, что после взрыва раненым украинским бойцам не оказали своевременную помощь, а потом оказывали ее силами боевых медиков из "Азова" и других украинских подразделений. Он промедление оккупантов несколько человек погибли из-за потери крови, не дождавшись эвакуационного транспорта.

Военный, уже выйдя из плена, продолжал анализировать еленовский теракт. По его мнению, минимум надзирателей или работников колонии заранее знали о его подготовке.

"У меня создалось впечатление, что если кто-то знал об этом теракте, то это был один-два человека в колонии. Не могли все охранники знать, что готовится теракт, – поведение было бы совсем другое. Я думаю, это все было подготовлено спланировано заранее, но большое количество охранников к этому не привлекалось", – предположил защитник.

Никита Шастун, боец полка "Азов"

С начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь, в боях за город потерял брата, прорвался на "Азовсталь", был в плену в Еленовке. Украинец выжил во время теракта, который устроили оккупанты в ночь на 29 июля 2022 года.

"За день до вывода (в новый барак. – Ред.) пришли и проверили всех людей, которые есть, по списку. Мы не понимали, для чего это. Все надеялись, что обмен будет. Но так не произошло – нас вывезли на промзону. Мы зашли: это был цех производства металла. И там стояло 200 коек, все было занято, проходы были маленькие. Мы уже начали подозревать, поняли: что-то не то, потому что нас начали ограждать колючей проволокой. Охрана начала рыть окопы вокруг нас. Мы уже понимали, что что-нибудь будет. Для какой-то акции здесь находимся. Так и вышло", – вспоминал боец в одном из интервью.

Он тоже говорил о том, что раненым не оказали вовремя помощь, как и медикаментов, чтобы это могли сделать их побратимы… После взрыва выжившие прорвали ворота и вышли на дорогу на промзону, где уже стояла российская охрана с автоматами. Оккупанты стреляли под ноги бойцам, которые выносили раненых. Никита пытался оказывать медицинскую помощь.

"Пока ждали медиков, нам эти русские набрасывали тряпки, какие-то бинты. Ни турникетов, ни пневмотораксов, ничего не было. Просто штопали ребят, как могли. Рядом со мной был медик – у него были перебиты руки. Обломки попали в кисти и он не мог сам оказывать помощь. Я под его присмотром делал какие-то процедуры: бинтовал, перематывал. Медики к нам пришли где-то в час ночи. Это были медики морпехов и мариупольского госпиталя, и они хоть как-то помогали. Мы – им, они – нам. Это был ад, ночь ада. Ребят просто сбрасывали в КамАЗы, штабелями клали раненых, грузить закончили мы в восемь утра", – с ужасом вспоминал защитник день теракта.

Его 27 сентября из Оленевки отправили в Таганрог, а 31 декабря он вернулся из российского плена.

Почему не установлено точное количество жертв теракта в Еленовке

"Украина не может назвать точную цифру погибших. В рамках обмена россияне некоторые тела возвращали как "еленовские". Ряд ДНК-экспертиз уже проведен, но еще несколько тел погибших, лица которых пока не удалось установить. То есть Украина не знает, кто эти люди", – рассказала координатор Медийной инициативы по правам человека, журналистка Татьяна Катриченко.

Если взять список 193 украинских военных, которых из Мариуполя перевезли в Еленовку после выхода из "Азовстали" в мае 2022-го, то россияне выдали перечень тех, кто погиб, по их информации. Во второй части указали раненых, а третью часть оккупанты не предоставили.

"Это были, по их мнению, легко раненные, которых не возили в больницы, они остались на территории колонии в Еленовке. И сейчас есть такая проблема, что не установлен до сих пор даже список всех 193 человек, которые находились в этом бараке во время взрыва. То есть, чтобы по фамилиям назвать всех 193-х, нет", – добавила Катриченко.

Это объясняется тем, что не все азовцы, защищавшие завод в Мариуполе, хорошо знали друг друга. Ведь кто-то служил с 2014 года, кто-то присоединился позже, а кто-то уже на "Азовстали", после начала полномасштабного вторжения.

У некоторых из бойцов даже было два позывных, так что одного и того же человека кто-то звал по-одному, кто-то по-другому. В учете полка второго позывного и не было указано, но по описанию можно четко понять, что речь идет об одном и том же человеке.

Также до сих пор Украина не знает, все ли тела убитых в Еленовке Россия вернула. По информации экспертов Медийной инициативы по правам человека, на сегодня оккупанты не используют колонию для содержания военнопленных.

Обещания защитникам "Азовстали", которые уже более 800 дней находятся в российском плену, так и не исполнены, заявил во вторую годовщину теракта командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко.

Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины в мае 2022 договорились, что украинские военнослужащие, окруженные на заводе "Азовсталь", выйдут и станут военнопленными. При этом гарантировались сохранение жизни каждого военнослужащего, неприменение пыток и скорейшие обмены.

"Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил свои обещания. Скоро вам никого будет обменивать", – предупредил "Редис".

В воскресенье, 28 июля, в Киеве бойцы бригады "Азов" устроили перформанс с красными файерами на открытии выставки памяти погибших в теракте в Еленовке. Они озвучили ряд требований к власти, в том числе включить в последующие обмены пленных азовцев и не обменивать коллаборантов и предателей.

Возможно ли наказать виновных

Расследование в уголовном производстве по факту гибели и получение ранений разной степени тяжести в результате взрыва на территории исправительной колонии №120 в Еленовке Волновахского района Донецкой области ведут следователи Главного следственного управления СБУ, прокуроры Офиса генерального прокурора. Предварительно дело квалифицируют по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

В вопросе наказания российских военных и самой страны-агрессора за теракт в Еленовке, отмечают правозащитники, сейчас для Украины наиболее реально представление материалов в Международный криминальный суд и привлечение к ответственности лиц, которые отдавали приказы на совершение взрыва в колонии.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты издания AP провели собственное расследование и отметили: показания украинских военнопленных, следователей, родственников погибших бойцов, а также внутренний отчет ООН указывают на Россию как на виновника теракта в колонии в Еленовке. До сих пор оккупанты не пустили на территорию международных наблюдателей, а также не проводили других независимых экспертных анализов.

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