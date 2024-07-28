'Еленовка – это преступление против человечности': украинцев призвали напомнить миру о страшном теракте РФ

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили тяжкое военное преступление: они подорвали барак в колонии в Еленовке Донецкой области, где содержали пленных воинов из полка "Азов". Тогда погибли 54 защитника Мариуполя, более 130 военнопленных азовцев получили ранения.

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Во вторую годовщину страшного преступления украинцев призывали привлечь внимание мира к тому, что сделали россияне в Еленовке, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что собой представляет современная Россия, и чтобы государство-агрессор ответило за содеянное. Такой призыв был опубликован в официальном канале 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

"В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к чествованию памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию", – говорится в сообщении.

В "Азове" напомнили, что подрыв барака в Еленовской колонии оккупанты совершили в ночь на 29 июля. Буквально накануне туда перевели пленных азовцев.

Жертвами преступления, в котором Россия цинично пыталась обвинить Украину, стали 54 защитника Мариуполя. Ранены были не менее 130 воинов.

Выносить тела погибших побратимов заставили выживших воинов. При этом, подчеркнули в "Азове", часть раненых можно было спасти, однако захватчики бросили их умирать, даже не подумав оказать помощь.

"Еленовка – это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращения с военнопленными. Россия опирается на короткую память мирового сообщества, на забвение ее преступлений и собственную пропаганду. Каждое распространение важно. Чем больше людей узнает о преступлении оккупантов, тем меньше шансов у РФ избежать наказания. Расскажи об Еленовке. Присоединяйся к почтению памяти жертв теракта", – призвали украинские воины.

Украина до сих пор не знает имен всех, кто погиб в результате подрыва барака в Еленовке. Часть имен, которые удалось установить, приводит Платформа памяти Мемориал.

Жертвами военного преступления России тогда стали:

– Игорь Прокопенко

– Александр Гринько

– Дмитрий Букарев

– Егор Бартош

– Дмитрий Круковский

– Артем Сердешный

– Богдан Хомовский

– Евгений Горбатый

– Станислав Артеменко

– Виталий Литвин

– Константин Истратов

– Евгений Пашнюк-Пашнев

– Ярослав Отрок

– Ярослав Баис

– Игорь Холодняк

– Андрей Коняев

– Владислав Белый

– Николай Барановский

– Владислав Шеломиенко

– Алексей Кисилишин

– Владислав Солонский

– Богдан Гришкевич

– Денис Парфенов

– Андрей Береза

– Анатолий Денисов

– Николай Бабич

– Сергей Хаванских

– Виталий Зинчук

– Петр Гук

– Николай Карась

– Андрей Боздуган

– Николай Пелехатый

– Сергей Петренко

– Сергей Павличенко

– Александр Бабенко

– Николай Аганин

– Сергей Раковский

– Сергей Карнович

– Сергей Зусин

– Владимир Власишин

– Владислав Волков

– Владимир Гвоздинский

– Алексей Дмитрук

– Григорий Барнинец

– Александр Цечоев

– Игорь Гамаюнов

– Алексей Новиков.

"Их убили в плену, потому что не могли одолеть на поле боя", – добавили в "Мемориале".

Напомним, ранее издание AP опубликовало материал, посвященный российскому теракту в Еленовке. Авторы констатируют: результаты расследования теракта в Еленовке указывают на прямую вину России.

С момента теракта прошло два года – за это время оккупанты так и не пустили на территорию наблюдателей ООН, а также не проводили других независимых экспертных анализов.

Как отметили журналисты, из 193 украинских военнопленных, которые на момент теракта находились в колонии, домой вернулись менее 20.

"Утром 27 июля 2022 года российские охранники собрали группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, подальше от оставшихся пяти бараков для военнопленных. Их отвели к зданию из шлакоблоков с жестяной крышей. Там было 100 коек без матрасов и из спешки вырытым туалетом", – писали журналисты со ссылкой на слова выживших.

Как говорится в материале, охранники колонии в тот же день рыли себе окопы, а на следующий день перенесли пост охраны и одели бронежилеты и каски, чего раньше не делали. Когда ночью произошел взрыв, огонь охватил здание. Один свидетель рассказал, что охранники смеялись и бросали тряпки и фонарики в украинских пленников. А на следующий день выживших изолировали от остальных военнопленных в колонии.

Внутренний анализ ООН показал, что их изолировали специально, чтобы они не рассказали другим в колонии о случившемся. Кроме того, некоторые пленники имели доступ к мобильным телефонам.

Согласно анализу организации, другую часть украинских военных отправили в разбомбленные бараки и приказали убрать оставшиеся обломки и тела. Через два часа эта группа была отправлена в ближайший ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже приносили коробки с боеприпасами к месту взрыва и клали фрагменты HIMARS на скамью неподалеку.

Вскоре в колонию прибыли чиновники РФ в сопровождении пропагандистов. Они делали фото обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и лежащих на солнце тел. После того как все ушли, люди в камуфляже убрали все по ящикам и ушли.

Генеральный секретарь ООН объявил, что проведет собственное расследование, но переговоры о доступе к месту трагедии были долгими и, в конце концов, безрезультатными. Миссия была расформирована 5 января 2023 года.

И через два года после страшного преступления международные суды так и не расследовали теракт в Еленовке.