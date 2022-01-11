Есть три сценария: во французской разведке оценили риск новой агрессии РФ против Украины

Вероятность вторжения российских войск в Украину все еще остается: РФ может совершить атаку, аннексировать Донбасс или "захватить города на юге страны. В любом случае соотношение сил обещает быть очень напряженным, поскольку в Кремле уже дали понять, что не пойдут ни на какие уступки, хотя и понимают предстоящие для себя угрозы.

Такие возможные сценарии развития событий описала разведка Франции, сообщает Europe1. Издание подчеркивает, что переговоры Кремля и Вашингтона, прошедшие в швейцарской Женеве 10 января, а также последующие несколько встреч между сторонами, могут стать решающими для будущего украинского государства.

Сценарий первый: прямое вторжение в Украину

По данным французских спецслужб, РФ может сделать это менее чем за неделю. Отмечается, что в настоящее время вдоль границы дислоцировано от 100 до 150 тысяч российских военнослужащих и много техники.

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В этом сценарии заявлены значительные человеческие потери, в том числе со стороны сил РФ. Издание подчеркивает, что Британия уже "разработала план экстренной эвакуации своих граждан" из Украины.

Сценарий второй: присоединение Донбасса

Такой возможный план вторжения ныне тщательно изучается, поскольку высокопоставленный французский офицер посчитал его "гораздо более вероятным". Он заключается якобы в полной оккупации региона на востоке Украины – Донбасса.

"Россияне могут спровоцировать там инцидент, чтобы имитировать интервенцию и отправить танки и пехоту", – говорится в сообщении.

Сценарий третий: захват стратегических городов на юге Украины

По предположению французских разведчиков, это России нужно для строительства моста со временно оккупированным ею в 2014 году Крымом.

В СМИ добавляют, что в общем целью страны-агрессора РФ является ведение "военной, экономической и информационной войны".

"Так или иначе, европейские штабы имеют в виду стратегию, разработанную российским генералом Валерием Герасимовым: "война нового поколения", тотальный конфликт – военный, экономический и информационный одновременно. Потому что присоединение украинцев к российскому присутствию считается решающим, чтобы иметь возможность продержаться в течение долгого времени", – говорится в материале.