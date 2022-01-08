NYT показала расположение войск РФ возле украинских границ. Карта

София Закревская
Расследования
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NYT показала расположение войск РФ возле украинских границ. Карта

Войска страны-агрессора России на данный момент окружают Украину сразу с трех сторон. Предполагается, что они угрожают нашей стране эскалацией конфликта с РФ и "открытием нового фронта".

Об этом пишет газета The New York Times, публикуя карту расположения российских военных и техники вблизи украинской границы. Ее составили, основываясь на данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, по информации NYT, сейчас Россия находится на пути к тому, чтобы получить все необходимое для того, чтобы начать новое вторжение в Украину. В Кремле для этого якобы подготовили операцию с привлечением 175 тысяч военных.

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Где рядом с Украиной находятся войска РФ:

  • Две группы войск страны-агрессора расположены возле границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

  • Три группы – недалеко от Воронежа. Именно эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения Кремлем военной операции против Украины.

  • Еще одна группа военных и техники находится в районе Волгограда, две – возле границы с "ЛНР" и "ДНР".

  • Часть российских военных разместили вблизи города Кореновск (Краснодарский край) – там представлена только артиллерия, а также на территории временно оккупированного Россией украинского Крыма.

Расположение войск РФ возле Украины.

Напомним, что Турция, США и страны из восточной группы союзников по НАТО после переговоров пришли к выводу, что над деэскалацией ситуации с войсками РФ возле Украины нужно работать путем диалога, а также сдерживания и обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что со стороны России возможны провокации возле украинских границ. На такой шаг Москва может пойти, чтобы оправдать агрессию против нашей страны.

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