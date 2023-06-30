В СБУ сообщили новые детали по делу нардепа Алексеева

В СБУ сообщили о новых деталях дела о мошенничестве, в котором фигурирует народный депутат Украины Сергей Алексеев. По данным следствия, он противозаконно завладел средствами иностранца, которые требовал за содействие в получении статуса беженца. В службе заявили, что собрали аргументированную доказательную базу причастности Алексеева к противозаконным действиям.

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Подробности дела обнародованы на официальных ресурсах СБУ. В то же время сам Алексеев назвал дело против себя "политическим заказом", а в партии "Европейская Солидарность", по спискам которой он был избран в Верховную Раду, заговорили о "продолжении политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы".

СБУ сообщила новые детали дела относительно подозреваемого в мошенничестве народного депутата, о котором стало известно утром 30 июня. По материалам следствия, он требовал деньги у иностранца за помощь в избежании экстрадиции.

В ходе совместного с Госбюро расследований брифинга заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк заявил, что собрана "аргументированная доказательная база" о нарушении нардепом действующих законов.

"Проведен весь комплекс мероприятий, в частности и негласные разыскные действия, которые зафиксировали нарушение закона. В уголовном деле фигурирует действующий народный депутат Украины. Он противоправно завладел средствами иностранного гражданина за содействие в получении статуса беженца. Весь ход событий задокументирован сотрудниками СБУ. Мы владеем аргументированной доказательной базой", – отметил Наумюк.

В СБУ отметили, что уголовное производство было начато в апреле, когда потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Наумюк сообщил, что первый разговор, в ходе которого народный депутат предложил свою помощь иностранцу за "вознаграждение" в 50 тысяч долларов, состоялся 1 июня. Уже 17 июня Алексеев, говорят в СБУ, получил первую часть средств, которая составила 20 тысяч.

29 июня под предлогом необходимости "решить вопрос" в суде первой инстанции, отметили в СБУ, фигурант получил вторую часть суммы.

В службе также заявили, что имеющий опыт адвокатской работы нардеп "понимал противоправность своих действий и применял различные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления".

"СБУ комплексно противодействует различным угрозам безопасности государства и разоблачает преступления на всех уровнях. От задержания вражеских агентов и военных преступников до народного депутата, решившего незаконно "заработать" во время войны", – подчеркнул заместитель председателя Службы безопасности.

В то же время сам Алексеев обвинение отвергает. Он заявил, что обыски, которые проводили у него дома в ночь на 30 июня, – это "исключительно политический заказ", а дела против него "нет и быть не может".

"Провели обыски и изъяли мои паспорта. Это исключительно политический заказ, потому что дела там никакого нет и вообще быть не может. Это связано с адвокатской деятельностью фирмы, которую я основал. Никаких доказательств нет вообще", – сказал Алексеев.

В "Европейской Солидарности", по спискам которой Алексеев прошел в Верховную Раду Украины, назвали дело против него "давлением".

Напомним, СБУ совместно с ГБР и Офисом генпрокурора задокументировала преступные действия одного из действующих нардепов, за 50 тыс. дол. США он обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Нардепу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Правоохранители пришли к нему с обысками в ночь на 30 июня. В ходе обысков, по словам однопартийцев Алексеева, у него были изъяты загранпаспорта, телефоны и деньги.

В "ЕС" произошедшее назвали "продолжением политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата".

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