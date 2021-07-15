Двое военнослужащих ООС получили ранения на Донбассе

Вооруженные формирования России в четверг, 15 июля, осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате действий врага получили ранения двое военнослужащих.

Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". О нем сообщили на Facebook-сторнци ОТГ.

Отмечается, что у бойцов из состава Объединенных сил осколочные ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

В ОТУ "Север" добавили, что на месте происшествия работали должностные лица бригады, а также группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Видео дня

О действиях вооруженных формирований РФ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон было сообщено представителей ОБСЕ.

Новость дополняется...