Эксперты предупредили о кислотных дождях из-за аварии на 'Ривнеазот'

Во вторник, 20 июля, специалисты Государственной экологической инспекции в Ривненской области отобрали пробы грунтов, чтобы провести экспертизу на наличие опасных химических элементов после ЧП на ОАО "Ривнеазот". На территории поблизости с заводом опасных выбросов не обнаружено, однако эксперты предполагают вероятность кислотных осадков в виде дождей.

Об этом в комментариях "Суспильному" рассказала старший преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина. В Минздраве заявили о своей готовности к возможным последствиям и поэтому снабдили медперсонал средствами защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели Ривненской области указали, что даже в первые часы после взрыва критической ситуации с загрязнением атмосферы не наблюдалось. После проведения соответствующих проверок выяснилось, что никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля на химическом заводе в Ривне произошел сильный взрыв, выбросив в воздух якобы азотные испарения. На небе образовалась ярко-оранжевая туча, что напугало местных жителей.