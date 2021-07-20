В Ривне на химзаводе произошел взрыв, в небе повисло оранжевое облако. Фото и видео ЧП

20 июля в Ривне на химическом заводе "Ривнеазот" произошёл масштабный взрыв. Небо окрашено ярко-оранжевым цветом.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль журналистам OBOZREVATEL. Очевидцы при этом утверждают, что никакой чрезвычайной ситуации перед разлитием цветного газа не произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В свою очередь, руководство предприятия указало, что, несмотря на ЧП, продолжает работу в штатном режиме. Здесь пояснили, что в цеху произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет. На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм", – указано в официальном сообщении завода.

Как сообщал OBOZREVATEL, опасный взрыв произошел на химзаводе в Таиланде. Из-за этого пострадали десятки человек.