Экс-нардепу Грановскому отменили сообщение о подозрении от НАБУ – СМИ

Бывший народный депутат Александр Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд. Бизнесмену отменили уведомление о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

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Об этом сообщает украинское издание, которое ссылается на копию решения суда. СМИ отмечает, что решение ВАКС может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его объявления.

"Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016", – цитирует УП постановление ВАКС.

Александр Грановский из Умани – украинский бизнесмен, миллионер и бывший народный депутат Украины. Работал в гостиничном, инвестиционно-девелоперском и медиа направлениях. В большинстве своих начинаний Грановский работал вместе с другим известным бизнесменом Борисом Кауфманом. До 2012 года у них были большие активы в алкогольном бизнесе Украины.

В 2019 году Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск Грановского : правоохранительные органы Израиля подозревали Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2022 года суд заочно взял под стражу экс-нардепа Грановского. Не соглашаясь с таким решением, сторона защиты подала апелляционные жалобы, однако ВАКС все жалобы защитников оставлял без удовлетворения, а определение следователя судьи – без изменений.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам в нанесении 93,3 млн грн ущерба Одесскому припортовому заводу. Среди подозреваемых есть бывшая помощница народного депутата Александра Грановского, бывшая член правления ОПЗ Ольга Ткаченко. Ее объявили в розыск, как и владельца Newscope Estates Limited Павла Чумака.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении и экс-нардепу Грановскому, однако заочно.

Следствие установило, что экс-нардеп Грановский через свою помощницу Ткаченко организовал схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены чиновники ОПЗ. В результате таких противоправных действий ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн.

Еще до войны бывшая жена Грановского Лея Домини рассказывала, что ее бывший муж отобрал пятерых детей и обвинил ее в присвоении 20 млн долларов.

Вообще, Лея Домини активно рассказывала о бизнесе и схемах Александра Грановского, его партнера Бориса Кауфмана и главного раввина Одессы Авраама Вольфа.

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