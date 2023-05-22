Апелляционная палата оставила в силе заочный арест экс-нардепа Грановского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского. НАБУ и САП его подозревают в организации нанесения 93,3 млн грн ущерба государственному Одесскому припортовому заводу.

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Такое решение 18 мая приняла АП ВАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, 7 декабря 2022 года суд заочно заключил под стражу экс-нардепа Грановского. Не соглашаясь с таким решением, сторона защиты подала апелляционные жалобы.

"Восстановить защитнику срок на апелляционное обжалование определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 7 декабря 2022 года. Апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 7 декабря 2022 года - без изменений".

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам в нанесении 93,3 млн грн ущерба ОПЗ. Среди подозреваемых есть бывшая помощница народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского, бывшая член правления ОПЗ Ольга Ткаченко. Ее объявили в розыск, как и владельца Newscope Estates Limited Павла Чумака. 21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении и экс-нардепу Грановскому, однако заочно.

Следствие установило, что экс-нардеп Грановский через свою помощницу Ткаченко организовал схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в течение марта – декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены чиновники ОПЗ. В результате таких противоправных действий ОПЗ недополучил доход – около 93,3 млн грн.