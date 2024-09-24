Экс-замглавы Нацполиции Тишлека, теща которого поддерживает агрессию РФ, отправили учиться на доктора наук

Национальная полиция Украины направила бывшего заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека для обучения на соискание ученой степени доктора наук в Национальной академии внутренних дел. Ранее он уволился с этой должности из-за скандала с российским паспортом его жены.

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Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на ответ Нацполиции. Отмечается, что Тишлек, как полковник полиции, проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности, начиная с 1 января 2024 года.

"Полковник полиции Тишлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук", – говорится в сообщении.

Следует отметить, фамилия Тишлека оказалась в эпицентре громкого скандала осенью прошлого года. Как выяснилось, чиновник арендовал жилье у партнера российского криминального авторитета. Его жена, несмотря на полномасштабное вторжение, по-прежнему имеет российский паспорт, а теща поддерживает Россию в войне против Украины.

Хотя сам Тишлек называл приведенную информацию "искаженной и ложной", журналисты установили, что его жена использовала свой российский паспорт для поездок во временно оккупированный Крым. Также она ездила в Россию.

В ноябре заместитель председателя Нацполиции был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей, а в МВД назначили служебное расследование. Однако уже в декабре Тишлек вернулся к исполнению обязанностей, а в министерстве заявили, что "служебное расследование не выявило оснований для его увольнения".

Но 19 декабря Дмитрий Тишлек сам сочинил рапорт на отставку.

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