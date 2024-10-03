Экс-заместителю министра энергетики, пойманному на взятке, продолжили меру пресечения: что решил суд

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение продлить меру пресечения для Александра Хейло, бывшего замминистра энергетики, на два месяца. Суд принял во внимание аргументы прокурора, свидетельствовавшие о наличии достаточных оснований для продления содержания Хэйло под стражей.

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Это решение было принято 2-3 октября 2024 по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, разоблаченным на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-вид" говорится в сообщении.

Кроме содержания под стражей, суд также оставил в силе альтернативную меру пресечения в виде залога: 25 миллионов гривен для экс-заместителя министра и 65 миллионов гривен для его доверенного лица.

Следует отметить, что еще 12 августа 2024 года ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), также согласованного прокурором САП. Тогда суд принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 августа Александр Хейл был задержан на взятке в полмиллиона долларов. Он подозревается в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока. В этот же день Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства.

ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейла – Сергея Пилипчука. Он был в составе группы, которая планировала получение взятки в размере $500 тыс.

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