ВАКС выбирает меру пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали за взятку

В понедельник, 12 августа, Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу. В этот же день экс-замминистра задержали на взятке в 500 тысяч долларов.

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В зале суда находится подозреваемый, его защитники и представители стороны обвинения. Об этом сообщил Укринформ.

По словам адвоката Хейла, НАБУ просит применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в сумме 30 миллионов гривен.

В случае внесения залога сторона обвинения требует наложить на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей, а именно: носить электронное средство контроля, прибывать в суд по первому требованию, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по данному уголовному производству, сдать загранпаспорт.

Сторона защиты выступает против такой меры пресечения и просит применения к подозреваемому более мягкому меры пресечения.

"Среди прочего, защитница Хейла отметила, что риск побега подозреваемого крайне низок, и что его должное поведение может быть обеспечено более мягкой мерой пресечения, чем содержание под стражей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 августа Александр Хейл был задержан на взятке в полмиллиона долларов. Он подозревается в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока.

В этот же день Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства.

ВАКС взял под стражу доверенное лицо Хейла – Сергея Пилипчука. Он был в составе группы, которая планировала получение взятки в размере $500 тыс.

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