Экс-разведчика Червинского отпустили из следственного изолятора: залог за него уплатил Порошенко

В среду, 17 июля, экс-разведчика Романа Червинского выпустили из следственного изолятора. Залог за него в размере 9 млн грн накануне внес экс-президент Украины Петр Порошенко.

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О том, что бывший военный вышел на свободу, сообщило "Суспільне" с места событий. После освобождения он обязан:

– прибывать по вызову в суд;

– сообщать суд об изменении места своего проживания;

– сдать на хранение свой паспорт и другие документы, дающие право выезда за границу.

Разрешение выйти под залог Червинский получил на судебном заседании 15 июля. Его адвокат рассказал, что 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Детали дела Романа Червинского

Речь идет об обстреле аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года. Тогда российская атака привела к гибели командира части, а также ранению 17 военных и уничтожению двух боевых истребителей. Кроме того, была повреждена взлетная полоса, техника и здания.

В СБУ считают, что самовольные действия бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского могли привести к ракетным обстрелам врагом аэродрома.

Разведчик, в частности, обвиняется в превышении служебных полномочий при попытке похищения военного самолета оккупантов. Российский пилот якобы согласился перейти на сторону Украины, после чего аэродром "Канатово" попал под удар.

В СБУ заявили, что операция с самолетом РФ производилась без разрешения руководства спецслужбы и соответствующих госорганов.

Роман Червинский – контрразведчик, полковник СБУ, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, бывший и.о. командира воинской части сил спецопераций.

По словам самого экс-военного, он отвечал за операцию по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", также известную как "Вагнергейт". Операцию сорвали в последний момент. После политического скандала Червинского и его тогдашнего начальника Василия Бурбу уволили из ГУР.

Кроме того, в 2019 году он спланировал и реализовал захват пророссийского боевика Владимира Цемаха, причастного к сбитию Boeing 777 вблизи Донецка. Также имя Червинского связывают с ликвидацией террористов "Л/ДНР" "Моторолы" и "Гиви".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля 2024 Роману Червинскому, бывшему военнослужащему Главного управления разведки и Сил специальных операций, "автоматически" продлили содержание под стражей еще на два месяца – то есть до 17 июня.

– Петр Порошенко, заявив о намерении внести залог за Червнисского, назвал его "символом борьбы с худшей р**истской нечистью и символом героизма украинских разведчиков".

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