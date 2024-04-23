Экс-разведчику Червинскому 'автоматически' продлили содержание под стражей: подробности дела

Роману Червинскому, бывшему военнослужащему Главного управления разведки и Сил специальных операций, "автоматически" продлили содержание под стражей еще на два месяца. То есть он будет находиться под стражей как минимум до 17 июня.

Об этом сообщила его адвокат Людмила Куса в интервью для hromadske. Согласно полученному 22 апреля решению от Кировоградского райсуда, его подзащитного перевели в Кировоградский следственный изолятор.

"Действительно ли он там находится - пока мы подтверждения ни одного не получили", - сказала Куса.

Дело Романа Червинского находится на стадии подготовительного судебного заседания. 19 апреля срок содержания под стражей ему истек, и прокурор подал ходатайство о его продлении.

До этого "крайнего срока" суд провел четыре заседания, рассматривая жалобы и ходатайства. Защита ездила на все, но в последний день не успели вовремя вернуться в зал суда после очередной воздушной тревоги.

На заседании, которое длилось всего 3 минуты, прокурор выразил свое ходатайство, рассказала адвокат. Суд же объявил перерыв и сообщил, что о времени следующего заседания будет сообщено позже. Затем всех собравшихся попросили покинуть судебное помещение.

"Суд себе вышел, говорит: ну откладываемся. И вышел. Никакой совещательной комнаты, ничего суд не объявлял. Потом в решении уже было написано, что они по результату пошли в совещательную комнату", – рассказала адвокат.

Куса отметила, что в военное время в случае невозможности проведения подготовительного заседания срок содержания под стражей может быть продлен на два месяца. Но дело находится в суде со 2 апреля, и с тех пор суд провел уже четыре судебных заседания.

"То есть решение, в котором будет написано о невозможности проведения подготовительного заседания, априори будет незаконным", – отметила адвокат после заседания.

Роман Григорьевич Червинский – контрразведчик, полковник СБУ, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ, бывший и.о. командира воинской части ССО. По его словам, Червинский причастен к ликвидации военных преступников так называемых "ЛДНР" "Моторолы" и "Гиви".

Ряд американских массмедиа утверждают, что Червинский также координировал "украинскую атаку на Северный поток" в сентябре 2022 года. В частности, сообщалось, что эта операция была разработана с участием бывшего главкома Валерия Залужного, и таким образом, чтобы президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал. Сам Червинский отрицает всякую причастность к событиям на российском трубопроводе.

Однако дело, рассматриваемое в суде, не имеет никакого отношения к "Северному потоку". Это дело об обстреле российскими захватчиками аэродрома "Канатово" в июле 2022 года в Кировоградской области. В результате этого удара погибли три и получили ранения 19 человек.

Обвинение считает, что оккупанты узнали, куда и когда нужно нанести удар из-за действий Червинского. Разведка решила завладеть самолетом РФ, когда российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Но в результате операции захватчики получили секретные данные по аэродрому "Канатово".

В СБУ ранее сообщалось, что операция с российским самолетом проводилась несмотря на отрицание Службы безопасности и без согласия соответствующих государственных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, есть немало версий подрыва российских "потоков". Почему версия с Червинским и Залужным выглядит как откровенное основание всей страны, читайте здесь.

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