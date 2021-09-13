Экс-нардеп Дейдей подал в отставку с поста помощника главы полиции Киева

Помощник руководителя главного управления Национальной полиции Киева, бывший народный депутат Евгений Дейдей увольняется с этой должности. Об этом свидетельствует поданная им декларация.

Согласно данным на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, документ охватывает период с 1 января по 9 августа 2021 года. Декларация была обнародована 7 сентября.

"Перед увольнением лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – уточняется тип документа.

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Отметим, что Дейдей фигурировал в расследовании журналистов об организации перевозки группы балканцев, обвиняемых в покушении на убийство черногорского наркоторговца Радое Звицера.

По их данным, экс-нардеп и его знакомые полицейские якобы могли организовать доставку киллеров на место преступления, а затем пытались вывезти их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении Дейдея.

О том, чем отличился "фронтовик" Дейдей, которым занимались прокуроры с НАБУ и САП из-за подозрений в незаконном обогащении, читайте в нашем материале.