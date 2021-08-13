ГБР начало расследование относительно экс-нардепа Дейдея и его помощников

Против помощника начальника ГУ Нацполиции Киева и бывшего народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, а также еще двух полицейских открыто уголовное производство. Оно касается перевозки по Украине в мае 2020 года группы вероятных киллеров.

Об этом сказано в постановлении Печерского районного суда города Киева. Расследование по делу ведет Государственное бюро расследований (ГБР). Ведомство должно установить роль указанных лиц.

Ранее "Слидство.Инфо" провело журналистское расследование "Четыре киллера, три копа и наркобарон", в котором заявлялось: в Украине была организована перевозка группы балканцев, обвиняемых в попытке убийства черногорского наркоторговца Радое Звицера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Журналисты предположили, что к этому могли быть причастны экс-нардеп и привлеченные им знакомые-полицейские Ростислав Чернобров и Семен Гордиенко. Данные, впрочем, официально не подтверждены.

Покушение произошло в центре Киева в мае прошлого года . На место стрельбы группу злоумышленников якобы привезли полицейские, а после – пытались вывести киллеров в направлении Молдовы.

Стрелки в итоге были задержаны спецназом, после чего арестованы. Они проходят как подозреваемые в совершении попытки убийства.

Дейдей и двое других копов в уголовном производстве являются свидетелями. В своих декларациях они указывали, что продолжают работать в Национальной полиции.

Зарегистрировать уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов ГБР обязал суд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем отличился "фронтовик" Дейдей, которым занимались прокуроры с НАБУ и САП из-за подозрений в незаконном обогащении. Он также успел получить 5 лет тюрьмы за ограбление, однако позже дело "заглохло".

В 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко официально лишил ордена "За мужество" народного депутата Дейдея.