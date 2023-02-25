Экс-командира ЧВК ''Вагнер'', который просил убежища в Норвегии, задержали за драку у паба

В столице Норвегии Осло задержали бывшего командира 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер" 26-летнего Андрея Медведева. Он просил убежища в этой стране. Но теперь попал под прицел правоохранителей за драку у паба.

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Об этом сообщает TV2. Медведеву предъявлены обвинения в насилии. Отмечается, что инцидент произошел у паба Andy’s в ночь на 22 февраля.

Полицейские заявили, что Медведев был агрессивен и дрался с другим клиентом заведения.

"После употребления алкоголя в городе произошло недоразумение и не понял, что произошло, когда на место прибыла полиция", – заявил адвокат экс-вагнеровца, добавив, что у его подзащитного проблемы с языком, что мешает быть понятым в Норвегии.

При этом, прокурор заявил, что Медведев еще и ударил ногой офицеров полиции. В связи с этим, против него выдвинуты обвинения в насилии в отношении государственного служащего.

Медведева отпустили того же дня, после допроса, на котором он не признал себя виновным. Суд по его делу назначен на 25 апреля.

Также известно, что как бывший руководитель ЧВК, он несколько раз участвовал в допросах в Крипосе (Национальная служба уголовных расследований Норвегии – Ред.) как возможный свидетель военных преступлений в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января Медведев нелегально покинул территорию России в районе населенного пункта "Никель" Мурманской области. Оказавшись на территории Норвегии, он обратился в правоохранительные органы и попросил защиту и политическое убежище.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Медведев рассказал, что в целях мотивации новоприбывших в российскую ЧВК "Вагнер" показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать против Вооруженных сил Украины. Тела закапывали в окопах, которые заставляли копать стажеров.

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