ДТП с маршруткой под Черниговом: появились первые подробности о погибших

Во вторник, 7 декабря, под Черниговом произошла страшная авария с маршруткой и фурой, которая унесла жизни 13 человек. За жизнь еще семерых пассажиров продолжают бороться врачи. Среди погибших – жители села Борзна Нежинского района и соседних сел.

Подробнее об этой трагедии читайте в материал OBOZREVATEL.

ДТП произошло около 7 часов утра на трассе Чернигов – Гремяч возле села Брусилов. Маршрутка следовала из Борзны в областной центр, но столкнулась с фурой, которая выехала на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что грузовик даже развернуло.

Большинство пассажиров выкинуло на дорогу, а оставшихся зажало в маршрутке. Жертвами аварии стали 13 человек, а еще семерых в тяжелом состоянии доставили в медицинские учреждения Чернигова.

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До вечера родственники продолжали опознавать своих близких. "У нас в маршрутке ехал родственник, мы звоним, но он не отвечает. Сейчас наши поехали в Чернигов искать", – говорит одна из жительниц Борзны.

Среди погибших оказалась и жительница села Великая Дочь Наталия Матяш, женщине было около 55 лет. У нее была вторая группа инвалидности, она как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.

"Она нигде не работала, была на пенсии по инвалидности. Занималась хозяйством, у них с мужем есть земля. Муж частный предприниматель", – рассказала одна из жительниц ее села.

Ранее муж занимался торговлей, но несколько лет назад закрыл свой "ФОП". Также у Натальи остались трое взрослых сыновей, которые живут в Чернигове и Киеве.

Также среди погибших есть учительница, она в то трагическое утро как раз ехала вместе с 19-летней дочерью Юлией. Обе погибли.

40-летний водитель маршрутки Александр Мартыненко тоже погиб. Он много лет работал водителем в компании перевозчика Калганова.

Вероятной причиной аварии могли стать погодные условия. Фуру вынесло на встречную полосу на скользкой дороге. Также есть вопросы к техническому состоянию маршрутки. Сейчас полиция Черниговской области открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек, что предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.