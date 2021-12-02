В Кривом Роге водитель сбил женщину с ребенком и скрылся: мальчик остался без мамы. Фото и видео

На Днепропетровщине в Кривом Роге 1 декабря в ДТП погибла 33-летняя женщина, которая с маленьким сыном пыталась перейти дорогу в месте оживленного движения авто. Их сбила газель, а затем оба оказались еще и под колесами фуры.

Мальчика 5 лет госпитализировать, водитель первого авто с места аварии скрылся. О смертельном событии сообщает отдел коммуникации полиции области (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:22 среды на Днепропетровском шоссе. Предварительно, водитель "ГАЗ" сбил женщину с ребенком, которые стояли в районе разделительной полосы.

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После пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них наехал грузовик DAF. Молодая женщина от полученных травм погибла на месте, а ее сына 2016 года рождения каретой скорой помощи доставили в больницу.

В то же время 45-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗ", после совершенного ДТП с места происшествия скрылся. Впоследствии его разыскали и задержали правоохранители.

В сети пишут, что газель ехала без включенных фар, тогда как пешеходы дорогу перебегали в неустановленном месте.

Мальчика из-под колес фуры доставали очевидцы. Как сообщает "Информатор", ему сильно травмировало ногу и не исключено, что ее могут ампутировать. Водитель заявил, что женщину с ребенком он не заметил, а когда случилась трагедия, просто испугался, говорится в сюжете ТСН.

Следователи по факту ДТП уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 3-8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового. Следствие по делу продолжается.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 получил травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября в Днепре Nissan на огромной скорости "снес" Skoda на перекрестке. От удара первое авто отбросило до остановки в 40 метрах, в аварии обошлось без жертв.