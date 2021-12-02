В Кривом Роге водитель сбил женщину с ребенком и скрылся: мальчик остался без мамы. Фото и видео

Марина Лисничук
Происшествия
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В Кривом Роге водитель сбил женщину с ребенком и скрылся: мальчик остался без мамы. Фото и видео

На Днепропетровщине в Кривом Роге 1 декабря в ДТП погибла 33-летняя женщина, которая с маленьким сыном пыталась перейти дорогу в месте оживленного движения авто. Их сбила газель, а затем оба оказались еще и под колесами фуры.

Мальчика 5 лет госпитализировать, водитель первого авто с места аварии скрылся. О смертельном событии сообщает отдел коммуникации полиции области (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:22 среды на Днепропетровском шоссе. Предварительно, водитель "ГАЗ" сбил женщину с ребенком, которые стояли в районе разделительной полосы.

Видео дня
Газель сбила женщину с ребенком

После пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них наехал грузовик DAF. Молодая женщина от полученных травм погибла на месте, а ее сына 2016 года рождения каретой скорой помощи доставили в больницу.

После наезда газели пешеходов отбросило под колеса грузовика

В то же время 45-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗ", после совершенного ДТП с места происшествия скрылся. Впоследствии его разыскали и задержали правоохранители.

33-летняя женщина погибла на месте аварии

В сети пишут, что газель ехала без включенных фар, тогда как пешеходы дорогу перебегали в неустановленном месте.

Пострадавшего мальчика забрали в больницу

Мальчика из-под колес фуры доставали очевидцы. Как сообщает "Информатор", ему сильно травмировало ногу и не исключено, что ее могут ампутировать. Водитель заявил, что женщину с ребенком он не заметил, а когда случилась трагедия, просто испугался, говорится в сюжете ТСН.

Следователи по факту ДТП уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 3-8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового. Следствие по делу продолжается.

ДТП произошло на Днепропетровском шоссе в Кривом Роге

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 получил травму.

Количество ДТП в Украине за январь-октябрь 2021 года

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября в Днепре Nissan на огромной скорости "снес" Skoda на перекрестке. От удара первое авто отбросило до остановки в 40 метрах, в аварии обошлось без жертв.

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