Двое детей потеряли отца: выяснились новые детали взрыва в многоэтажке в Кропивницком

В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Кропивницком пострадали двое детей 8-ми и 13-ти лет. Девочки получили ожоги разной степени тяжести, а их отец погиб во время пожара.

В настоящее время эксперты выясняют, была ли повреждена ли конструкция многоэтажного дома во время взрыва. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации медиков, жизни двух девочек, пострадавших во время взрыва квартиры, ничего не угрожает.

"Жизни детей, которые пострадали во время взрыва в Кропивницком, ничего не угрожает. Девочки 8-ми и 13-ти лет получили ожоги разной степени тяжести. Их 37-летний отец погиб во время пожара. Взрыв произошел после обеда в спальном районе и за несколько минут квартира на втором этаже полностью выгорела", – говорится в сюжете.

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По предварительным данным, произошел взрыв воздушно-газовой смеси. В свою очередь следователи устанавливают истинную причину взрыва. В то же время жители дома рассказали, что накануне происшествия в одной из квартир проходили газосварочные работы и недалеко стоял автомобиль газовой аварийной службы.

Напомним, взрыв в Кропивницком в девятиэтажном жилом доме прогремел 2 февраля. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали – среди них двое детей.