Двигался с превышением скорости: ГБР завершило расследование в отношении нардепа, сбившего насмерть 18-летнюю девушку в Житомирской области

Государственное бюро расследований завершило следственные действия по делу о ДТП на трассе Киев – Чоп в селе Березовка Житомирского района, которое произошло 3 ноября 2023 года. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от фракции "Батьківщина" Андрей Николаенко, сбил насмерть 18-летнюю девушку.

О завершении расследования сообщила пресс-служба ГБР. По его результатам установлено, что водитель вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости.

"В частности, камеры на трассе Киев-Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза", – отметили в ГБР.

Следователи констатировали, что если бы водителя соблюдал требования ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч, а также своевременно затормозил, потерпевшая успела бы покинуть пределы проезжей части.

Кроме того, выяснилось, что виновник ДТП систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости. Только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об админнарушениях.

В настоящее время Николаенко подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в декабре Киевский апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов нардепа Андрея Николаенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, и оставил фигуранта под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Девушка, которую сбил Mercedes-Benz GLE Николаенко, погибла на месте. Предварительно в автомобиль депутат ехал со своей женой.

– СМИ сообщали, что депутат ВРУ от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко, насмерть сбивший 18-летнюю девушку на трассе Киев – Чоп на Житомирщине, за 40 минут до аварии превышал скорость. Ему был сгенерирован штраф в размере 340 гривен.

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