Дважды судился с Пенсионным фондом: руководитель Запорожской облпрокуратуры получает одну из самых больших пенсий в отрасли

Руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильник указал в своей декларации за 2023 год более 433 тысяч гривен пенсии. Он вошел в топ-8 руководителей облпрокуратур, получающих наибольшую пенсию.

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Об этом говорится в соответствующей декларации на сайте Единого государственного реестра деклараций (ЕГРД). В документе сказано, что за прошлый год Спильник получил 433 тысячи 713 гривен пенсии. Глава Запорожской облпрокуратуры начал получать пенсию еще в 2017 году, когда ему было 40 лет.

В общей сложности, за предыдущие шесть лет чиновнику насчитали более 2,2 миллиона пенсионных выплат. В 2017 году он получил более 71 тысячи гривен, в 2018 – более 311 тысяч, в 2019 – более 537 тысяч и свыше 433 тысяч с 2020 по 2022 годы.

Кроме того, Спильник задекларировал жилой дом общей площадью 385 м2, квартиру, 5 земельных участков, автомобиль Audi A6 2015 года выпуска. Также отметил, что держит денежные активы в нескольких банковских учреждениях и владеет акциями АО "Мотор Сич".

Как отметили в Telegram-канале "Без байды", Сергей Спильник дважды судился с Пенсионным фондом – в 2016-м и 2018-м году.

Сначала он пожаловался в суде, что ПФУ отказал ему в начислении пенсии за выслугу лет. В иске сказано, что в пенсионный стаж не была включена половина срока обучения в университете. Суд установил неправомерность действий ПФУ и обязал начислять пенсию в размере 90% суммы месячного заработка.

А через два года Спильник пожаловался на уменьшение выплат, снова настаивая на 90%. Тогда суд обязал ПФУ провести перерасчет пенсии.

Отметим, что Сергей Спильник занимает 8 место в рейтинге областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. А его первый заместитель Андрей Коваль занимает в этом рейтинге 20-е место. Он задекларировал 251 160 грн пенсии за 2023 год.

Самым состоятельным "пенсионером"-прокурором стал заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, получивший в 2023 году более 1,1 млн грн пенсионного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA, почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

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