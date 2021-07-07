В Яремче авто упало в пропасть: водитель и трое пассажиров погибли на месте. Фото 18+

В городе Яремче (Ивано-Франковская область) в среду, 7 июля, авто слетело с дороги и упало в пропасть. В результате ДТП погибли четверо человек – все, кто был в салоне.

Об аварии на трассе Н-09 сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Жертвами стали 29-летний водитель, 29-летняя женщина (оба – жители Кропивницкого), 37 и 38-летние мужчины (жители Яремче). Все скончались на месте инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Копы установили, что авария случилась ночью. Долгое время об этом не было известно. Только утром среды местная жительница обнаружила перевернутое авто и в 11:45 позвонила в полицию.

Автомобиль Volkswagen Tiguan двигался в направлении Микуличин. На закругленном участке дороги водитель не справился с управлением, что привело к смертельной аварии.

Транспортное средство вылетело с проезжей части и попало в обрыв, где перевернулось на крышу.

По информации ZAXID.NET, погибшие жители Кропивницкого – это муж и жена, еще двое пассажиров-мужчин (местные жители) были братьями.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Как писала пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, тела жертв ДТП спасатели извлекали из деформированного внедорожника при помощи спецоборудования.

На фото с места аварии запечатлено, что авто получило серьезные повреждения. Внутри салона, на выбитом стекле и снаружи автомобиля видны потеки крови.

СМИ также сообщили, что на месте дороги, где авто вылетело в пропасть, должны быть установлены отбойники, но после ремонта их там так и не поставили.

Осторожно, есть кадры 18+!

Напомним:

днем ранее, 6 июля, около 7:15 на дороге Н-09 в Яремче произошла другая смертельная авария, в которой погибла мотоциклистка из Киева Елена Денисенко. В ее транспортное средство на извилистой части трассы врезался автомобиль.

Смертельное ДТП, предварительно, совершил старший инспектор криминалистического отдела СУ Национальной полиции в Житомирской области Сергей Антонюк. 25-летний водитель Volkswagen Touareg, по данным экспертизы, находился за рулем пьяным.

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