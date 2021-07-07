Виновник пьяного смертельного ДТП в Яремче с мотоциклисткой работает в полиции: СМИ сообщили детали аварии
Смертельное ДТП в городе Яремче Ивано-Франковской области, в результате которого погибла мотоциклистка из Киева Елена Денисенко, предварительно совершил старший инспектор криминалистического отдела СУ Национальной полиции в Житомирской области Сергей Антонюк. 25-летний водитель Volkswagen Touareg, по данным экспертизы, находился за рулем пьяным.
Анализ крови, которую отобрали после аварии, показал 1,19 промилле алкоголя. Об этом в среду, 7 июля, сообщил frankivsk24.online.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось 6 июля около 7:15 на дороге Н-09.
Volkswagen, по данным полиции, двигался в направлении Микуличин. На закругленном участке дороги водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200.
Водитель двухколесного транспорта, которой было 32 года, погибла на месте аварии.
Издание опубликовало фото машины, которая попала в ДТП. На ней видно кровь, а в салоне лежат номерные знаки ВХ7575СТ.
Осторожно, 18+!
Журналисты назвали имя вероятного виновника столкновения и отметили, что Антонюк – сын начальника Отдела государственного экологического надзора ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа, Антонюка Руслана Сергеевича. Сам подозреваемый занимает должность в полиции.
Отмечается, что Антонюк-старший также был фигурантом двух производств (2019 и 2020 г.) по делам об административных правонарушениях ПДД.
Кроме того, Сергей Антонюк, как сказано в статье, является подозреваемым в деле о торговле людьми, рассмотрение которого еще идет. Этим производством занимается Оболонский районный суд столицы.
Водитель, который столкнулся с мотоциклом, задержан. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
За первые пять месяцев 2021 года на дорогах Украины Патрульная полиция зафиксировала 70 774 аварии. В них погиб 1001 человек, а еще 9887 – получили травмы различной степени тяжести.
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В МВД для уменьшения смертности на дорогах решили, кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, использовать автомобили-фантомы. Система заработала с 1 июля. На четыре таких автомобиля потратили 6,6 миллионов гривен.