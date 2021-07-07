Виновник пьяного смертельного ДТП в Яремче с мотоциклисткой работает в полиции: СМИ сообщили детали аварии

Смертельное ДТП в городе Яремче Ивано-Франковской области, в результате которого погибла мотоциклистка из Киева Елена Денисенко, предварительно совершил старший инспектор криминалистического отдела СУ Национальной полиции в Житомирской области Сергей Антонюк. 25-летний водитель Volkswagen Touareg, по данным экспертизы, находился за рулем пьяным.

Анализ крови, которую отобрали после аварии, показал 1,19 промилле алкоголя. Об этом в среду, 7 июля, сообщил frankivsk24.online.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось 6 июля около 7:15 на дороге Н-09.

Volkswagen, по данным полиции, двигался в направлении Микуличин. На закругленном участке дороги водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200.

Водитель двухколесного транспорта, которой было 32 года, погибла на месте аварии.

Издание опубликовало фото машины, которая попала в ДТП. На ней видно кровь, а в салоне лежат номерные знаки ВХ7575СТ.

Осторожно, 18+!

Журналисты назвали имя вероятного виновника столкновения и отметили, что Антонюк – сын начальника Отдела государственного экологического надзора ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа, Антонюка Руслана Сергеевича. Сам подозреваемый занимает должность в полиции.

Отмечается, что Антонюк-старший также был фигурантом двух производств (2019 и 2020 г.) по делам об административных правонарушениях ПДД.

Кроме того, Сергей Антонюк, как сказано в статье, является подозреваемым в деле о торговле людьми, рассмотрение которого еще идет. Этим производством занимается Оболонский районный суд столицы.

Водитель, который столкнулся с мотоциклом, задержан. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL: