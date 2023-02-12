На Львовщине авто влетело в стену дома: погибли четыре человека. Фото

В городе Жовква Львовской области в ночь на 12 февраля произошло смертельное дорожное происшествие. Легковушка влетела в забор, а потом – в стену частного жилого дома. В результате погибли четыре человека.

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Как сообщило ГУ Национальной полиции Львовщины на официальном сайте, авария случилась около 00:45 на улице Равской. Водитель, по предварительной версии следствия, ехал по дороге, но не справился с управлением транспортного средства, поэтому машина Audi Q5 слетела с проезжей части.

Личность мужчины, который находился за рулем, установлена. Это 28-летний житель Самборского района.

В результате столкновения он, а также трое его пассажирок (все жительницы Львовщины) от полученных травм скончались на месте происшествия.

Судя по фотографиям с места ЧП, дом от удара пострадал не сильно, хотя стена имеет видимые повреждения. Согласно сообщению пресс-службы полиции, травмированных в здании нет.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

На место аварии выезжали спасатели ГСЧС. Они помогли деблокировать тела погибших людей из авто.

Как писал OBOZREVATEL:

– 20 января в Одессе женщина устроила ДТП во время тест-драйва автомобиля. Она перепутала педали и наехала на мужчину с сыном, а потом врезалась в другое авто.

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