В Одессе женщина перепутала педали авто и наехала на мужчину с сыном: момент ДТП попал на видео

В Одессе женщина устроила ДТП во время тест-драйва автомобиля. Она перепутала педали и наехала на двоих человек.

Видео дня

Инцидент произошел в пятницу, 20 января, на улице Грушевского. Фото и видео с места происшествия, а также кадры момента аварии, снятые видеорегистратором опубликовали в Telegram-канале "Ху*вая Одесса" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах с регистратора видно, как два человека стоят около автомобильного салона Nissan. Авто, стоявшее рядом, внезапно начинает ехать задним ходом и переезжает людей. Кроме того, женщина врезалась в другую машину.

Пострадавшими оказались отец с ребенком, оба они получили травмы. У мужчины диагностировали переломы ног, а у мальчика – травмы головы. На видео видно, что люди оказывали им помощь до того, как приехала скорая. Позже их забрали в больницу.

"Я шла за ними (пешеходами. – Ред.). Она (водитель. – Ред.) как начала сюда лететь, я едва успела отскочить. Бедные они...Это вообще ужас", – рассказала очевидица ДТП.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Славутич Киевской области водитель автомобиля Geely сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!