"Голова зашита, глаз пока не открывается": жена Бабкина раскрыла новые детали ДТП с его водителем

Личный водитель украинского певца Сергея Бабкина Александр получил довольно тяжелые травмы в ДТП возле Сумского рынка в Харькове 8 февраля. Врачам пришлось зашивать раны на голове пострадавшего, а его глаз пока не открывается.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала жена музыканта, актриса Снежана Бабкина. Судя по ее словам, в целом самочувствие водителя неплохое.

"Водитель в норме, но голова зашита, а глаз пока не открывается", – сказала она. Звезда добавила, что личные данные виновника аварии уже установлены, но найти его полиции пока не удалось.

На своей странице в Instagram в формате сторис Бабкина также рассказала, что автомобиль их семьи, на котором ехал Александр, придется заменить. Ремонту машина не подлежит.

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Напомним, что о ДТП со своим водителем раньше рассказал Сергей Бабкин. Александр работал с артистом много лет. Инцидент случился, когда мужчина привез музыканта домой со студии и возвращался к себе.

Когда авто остановилось на светофоре, произошел удар. В машину сзади врезался нетрезвый водитель, которого, по словам певца, потом "пытались заменить на трезвого". Очевидно, правоохранителям удалось установить, кто именно был за рулем в тот день.

"Пока ждали следственную группу, скорая забрала Сашу в больницу зашивать голову, вместо себя на месте ДТП Саша оставил своего друга. Вскоре друг позвонил и говорит: "Сань, у меня такое ощущение, что меняют пьяного водителя на трезвого!" – делился в публикации Бабкин.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в аварию попала победительница шоу "Холостяк-10", украинская телеведущая Даша Ульянова. В результате происшествия у нее разбит нос.

А в Киеве участником ДТП стал Максим Михайлюк, главный герой 10-го сезона "Холостяка" (СТБ). Будучи за рулем, он сбил пешехода, который перебегал дорогу, – 42-летнего Федора Медынского. Пострадавший попал в реанимацию. После автомобильной аварии Михайлюк улетел в США.