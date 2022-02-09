Водитель Сергея Бабкина попал в ДТП: певец показал видео с места аварии и попросил о помощи

Водитель популярного украинского певца Сергея Бабкина, которого зовут Александр, вечером, 8 февраля попал в тройное ДТП возле Сумского рынка в Харькове. Артист показал кадры с места аварии и обратился за помощью к подписчикам. Бабкин отметил, что этот мужчина близок к его семье, поскольку много лет возит его и детей.

Соответствующий пост Бабкин опубликовал на личной странице в Instagram. "Вчера вечером он (Александр, – Ред.) привёз меня домой после студии и возвращался к себе домой. Стоял на светофоре. Сзади в него врезается Honda", – рассказал певец (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам артиста, автомобиль его водителя марки Toyota откинуло на другой конец улицы и ударил стоявший рядом Ford. Как оказалось, за рулем Honda сидел мужчина в нетрезвом состоянии.

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На место сразу же вызвали полицию, которая сфотографировала документы водителей и скорая, поскольку у Александра была разбита голова.

"Пока ждали следственную группу, скорая забрала Сашу в больницу зашивать голову. Вместо себя, на месте ДТП, Саша оставил своего друга. Вскоре друг позвонил и говорит: "Сань, у меня такое ощущение, что меняют пьяного водителя на трезвого!". После этого Сашу вернули на место ДТП", – написал Сергей Бабкин.

По приезду Александра водителя Honda на месте уже не было. Мужчина подписал документы, в которых на месте данных о другом водителе стоял прочерк.

"Следственно-оперативная группа сказала, что будут выяснять, кто был за рулём. Сегодня выяснилось, что страховки на Honda нет! Водитель на связь не выходит! Ребят, я в шоке! Это, как сюжет из фильма! Как такое может быть?! Ведь в этой Toyota может быть любой из нас! Наши дети!", – написал артист.

Также он обратился к подписчикам с просьбой отмечать в комментариях людей, которые могут помочь в этой ситуации, если таковы есть.

Коротко о знаменитости:

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5’nizza". Тренер шоу "Голос страны". Участник 5-го сезона шоу "Танцы со звездами". Женат на украинской актрисе театра и кино, танцовщице Снежане Бабкиной, в браке с которой воспитывают дочь Веселину и сына Елисея.

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