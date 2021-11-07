Беременная женщина потеряла мужа и двух дочерей: новые подробности ДТП на Николаевщине. Видео

Тремя погибшими в субботу, 6 ноября, в ДТП на трассе М-14 у села Шевченково (Николаевская область) оказались двое маленьких детей и их отец. Беременная жена последнего – Рузанна Маультеле – пострадала, в больнице оказались также еще три малыша из этой семьи.

Подробности смертельной автомобильной аварии сообщаются в сюжете ТСН. Как выяснили журналисты, многодетная семья из Мариуполя (Донецкая область) ехала на "Жигули" на 40 дней после похорон отца Рузанны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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За рулем был 33-летний отец семейства. Погибли также малолетние девочки 3 и 5 лет. Рузанна с тремя детьми – 7, 6 и 1 года – выжили, попав в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Второй автомобиль, участвовавший в ДТП, – Chevrolet. Жена погибшего водителя "Жигули" заявила: ее покойный муж ехал спокойно, не превышал скорость, когда в какой-то момент Chevrolet догнал их машину и врезался в ВАЗ-2101 со стороны водительского сидения.

Удар был очень сильным и последнее авто вылетело в кювет, где опрокинулось. Машину страшно смяло, жертвы ДТП скончались на месте.

Выжившая женщина рассказала, что сама вытаскивала дочерей из искореженного авто. Погибшие девочки сидели на заднем сидении за водителем и оказались зажаты металлическими частями "Жигули". Деблокировали тела спасатели.

В Chevrolet пассажиров не было. 37-летний водитель пока что отказывался давать показания полиции, как и проходить тест на алкоголь.

"Он подошел весь в крови. Когда собрались люди, он начал говорить, что мы стояли без света. Без ничего. Но мы не стояли, мы ехали потихоньку. Мой муж не был пьян", – рассказывала Рузанна.

Мужчина задержан, ему грозит до десяти лет тюрьмы (ч. 3 ст. 286 УК), если вина будет доказана в суде.

"Будут проведены процессуальные действия по забору образцов", – заявили в свою очередь правоохранители.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что ДТП "открыли второй фронт в Украине". Только за прошлый 2020 год в авариях на дорогах погибли 3554 украинца.

В нашей стране уровень смертности в ДТП – один из самых высоких в Европе.

Как писал OBOZREVATEL, Государственная исполнительная служба будет отбирать автомобили у водителей, которые не оплатили штрафы за существенное превышение скорости.