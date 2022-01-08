Чемоданы валюты и золота: украинец пытался вывезти в Польшу контрабанду под видом дипломатической почты

Украинца оштрафовали на 26 миллионов гривен за попытку незаконно вывезти чемоданы с наличными и золотом. Он перевозил контрабанду под видом дипломатической почты.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на решение Любомирского районного суда Волынской области, которое было обнародовано 28 декабря. Его задержали еще в феврале 2021 года за рулем автомобиля посольства Украины в Польше на таможенном посту "Ягодин".

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Вместе с украинцем в машине находился атташе по консульским вопросам.

В автомобиле нашли чемоданы с валютой (68 тысяч евро, 140 тысяч долларов, 12 тысяч польских злотых) и 14 килограмм ювелирных украшений (327 изделий из золота). Также были обнаружены ящики с сигаретами как с акцизными марками, так и без.

Водителя в итоге уволили из посольства за "дисциплинарный проступок".

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