Долетят из Украины до Москвы за 10 минут: какого оружия НАТО боится Путин

Глава России Владимир Путин выдвинул условие, при котором отведет свои войска от границы нашей страны – гарантия невступления Украины и Грузии в НАТО. Он считает, что сближение Киева с Альянсом приведет к появлению на нашей территории ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к РФ.

О чем говорит Путин и какого оружия Запада боятся в России, читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в октябре российский лидер заявил, что Организация Североатлантического договора под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты на территории Украины. Тогда же Путин посетовал, что системы противоракетной обороны НАТО уже стоят в Польше и Румынии.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут", – сказал политик в одном из интервью.

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Путин говорит о противоракетной системе Aegis, название которой переводится как "эгида". Согласно древнегреческим мифам, бог Зевс и его дочь Афина носили волшебную накидку, обладающую защитными свойствами, – эгиду. По замыслу создателей системы, Aegis должна не атаковать, а защищать страну от баллистических ракет средней и малой дальности подобно накидке греческих богов.

Сегодня в Европе размещены две такие установки – на румынской базе Девеселу и в польском селе Радзиково. Последняя должна быть введена в эксплуатацию в начале следующего года.

Путин считает, что на Aegis якобы "можно установить "Томагавки", ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять". "Этого даже никто не заметит", – уверен хозяин Кремля.

В России утверждают, что Aegis – это "комплексы двойного назначения, из которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и ударных крылатых ракет". Но в США не раз подчеркивали, что ПРО не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк".

Хотя американские "Томагавки", которых так опасаются в России, действительно очень опасные и эффективные. В 2018 году Штаты представили усовершенствованную версию этого вооружения – UGM-109 Block IV. Производитель подчеркивает, что ракета способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью".

Заряд несет видеокамеру, передающую сигнал в режиме реального времени на командный пункт. Ракета может быть перепрограммирована в полете благодаря приемо-передающему устройству спутниковой связи для нанесения удара по одной из 15 заложенных в ее память целей или же вообще направлена в какую-то совершенно иную точку посредством глобальной навигационной системы GPS.

Что касается Украины, то Кремль беспокоят поставки современного оружия западными странами. В первую очередь, это ракетные комплексы Javelin и беспилотники Bayraktar. Подробнее о них можно прочитать здесь.

К тому же, на фоне угрозы российского вторжения на Западе зазвучали предложения о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Stinger и противоракетных комплексов Patriot.

Stinger – это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", предназначенный для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Принят на вооружение США в 1981 году. Максимальная прицельная дальность 200-4500 метров. Масса ПЗРК составляет 14,3 кг.

MIM-104 Patriot – это противоракетная и противовоздушная система для защиты от тактических баллистических ракет. Также она эффективна против крылатых ракет и военной авиации. Такие системы с 2010 года есть в Польше – на севере, недалеко от Калининградской области России. Еще одно соседствующее с Украиной государство, которое имеет Patriot на вооружении, – Румыния. Первый из семи закупленных комплексов поступил туда в сентябре 2020 года.

Когда речь идет о возможном противостоянии НАТО и России, западные аналитики чаще всего говорят о возможностях американского оружия. Однако не стоит забывать, что США – это лишь один из членов Альянса. И у других членом есть собственное, не менее эффективное вооружение.

Истребители F-35 Lightning II – одни из самых передовых и дорогостоящих самолетов в мире. Они способны совершать вертикальную посадку как истребители-бомбардировщики Harrier ("Харриер") и совмещают стелс-технологии, которые делают их невидимыми для радаров и иных средств наблюдения, со сверхзвуковыми скоростями.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения субмарин противника. Военные журналисты называют Посейдон "лучшим охотником за подводными лодками". В частности, лайнер:

может нести до 9 тонн вооружения;

имеет 5 внутренних и 6 внешних точек подвески, для различных типов вооружения (AGM-84 Гарпун, Mark 54 (торпеда), морские мины, авиабомбы).

Среди других вооружений Североатлантического альянса для сдерживания России западные специалисты указывают норвежский фрегат Helge Ingstad, турецкий фрегат TCG Orucreis, бельгийский BNS Louise Marie и шведский корвет Visby, а также ударный вертолет AH-64 Apache.

Немецкий танк Leopard 2 представляет собой тяжелую машину, обладающую серьезной огневой мощью благодаря 120-миллиметровой гладкоствольной пушке компании Rheinmetall. 63-тонный монстр оснащен дизельным двигателем MB 873 мощностью 1,5 тысяч л.с. На трассе танк может развивать скорость до 72 км/ч, а на поле боя Leopard 2 способен преодолевать препятствия высотой более метра. Леопард также оснащен:

пушкой;

дистанционно управляемым пулеметом;

вспомогательной дизель-генераторной установкой Steyr M12;

боевой информационной управляющей системой IFIS;

усиленной противоминной защитой;

системой многоспектрального маскировочного покрытия SAAB Barracuda.

Два других вида вооружения НАТО для успешного противостояния России — это зенитная ракетная система Patriot и американские подводные лодки класса Virginia, например, USS North Dakota, которые могут топить вражеские подводные лодки и корабли, а также поражать вражеские базы и ракетные батареи на берегу с помощью тех самых крылатых ракет "Томагавк".

Недавняя война в Нагорном Карабахе показала, что задачи, которые ранее решали с помощью "традиционной" авиации, теперь могут выполнять дроны. Во-первых, их цена значительно ниже; во-вторых, пилот не рискует жизнью, не погибает и не попадает в плен. Многие эксперты уверены, что это решающий поворот в давно наметившейся революции в военном деле.

Лидером по производству боевых дронов являются США. Согласно некоторым прогнозам, в 2028 году американская армия будет иметь больше летательных аппаратов, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот одни из самых эффективных беспилотников, которые находятся на вооружении армии стран НАТО.

MQ-9 Reaper

Это один из самых мощных беспилотников в мире. Летательный аппарат, который находится на вооружении американской армии, способен взлетать на высоту 14 км и находиться в воздухе в течение 30 часов. Крейсерская скорость – 280-310 км/ч, максимальная – до 480 км/ч.

БПЛА может поднимать в небо груз весом 4,7 тонны. А оптоволоконная система AN/AAS-52 распознает и отслеживает цель, телекамеры читают номерной знак, даже находясь в 3 км от автомобиля. Время реакции на полученную от оператора команду – 1,5 с. Вооружение состоит из противотанковой ракеты, а также управляемых бомб. Может поднять в небо до 14 ракет класса "воздух-земля".

Taranis

Британский разведчик-штурмовик пятого поколения назван в честь кельтского бога грома. Детали этой разработки держатся в строжайшем секрете. Однако известно:

Масса – три тонны;

Длина – 11 метров;

Размах крыльев – 10 метров;

Максимальная скорость – сверхзвуковая, рассчитан на выполнение межконтинентальных полетов.

Беспилотник оснащен системой "стелс", которая делает его практически невидимым для ПВО противника.

В России расширение НАТО и усиление американского присутствия в Европе часто называют угрозой. Но важно отметить, что на такое поведение Запада существенно повлияла оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе. Именно после начала войны в Польше и странах Балтии были размещены подразделения сухопутных сил США. Что же касается противоракетных систем, в Альянсе подчеркивают: они предназначены для защиты европейских союзников от ракетных угроз извне.