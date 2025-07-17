'Доктор Зло': идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в одной из колоний Мордовии. Фото

Журналисты-расследователи установили личность врача исправительной колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных. 34-летний Илья Сорокин, получивший среди узников прозвище "Доктор Зло", применял электрошокер, заставлял выкрикивать российские песни и отказывал в медпомощи, что привело к гибели по меньшей мере одного пленного.

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Как выяснил расследовательский проект "Радио Свобода" "Схемы", Сорокин – сотрудник медико-санитарной части № 13, которая обслуживает исправительную колонию № 10 в Мордовии. Журналисты поговорили с несколькими бывшими пленными, которых удерживали там с февраля 2023 по апрель 2025 года.

Они рассказали о системных моральных и физических издевательствах над ними.

Лучше всего им запомнился врач, которого они прозвали между собой "Доктором Зло".

Он пытал пленных в ИК-10, не оказывал им медицинской помощи и издевался. Они не знали его настоящего имени, и лишь немногие видели его лицо.

Вместо помощи – электрошокер

Офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Павел Афисов из Чернигова пробыл в ИК-10 полтора года. Всего в неволе он находился 920 дней, то есть два с половиной года. Павел попал в плен во время обороны Мариуполя, когда ему было 22 года.

Он рассказал, что "Доктор Зло" регулярно применял электрошокер, заставлял пленников ползать или прыгать и выкрикивать российские песни.

"Только я сказал, что я из 36-й отдельной бригады морской пехоты, что офицер, контрактник – а контрактники – у них "любимая категория" – сразу начали наносить удары. Я не считал, старался не кричать, но после 10-12 удара уже не было сил. Извиняюсь за выражение – х*рачили. И говорили: "Это за Мариуполь", – вспоминает Павел.

В 2022 году Илья Сорокин в соцсетях похвастался фото грамоты"лучшего фельдшера", где прямо указано, что он работает в медчасти, обслуживающей колонию №10.

По словам Павла Афисова, вместо оказания медицинской помощи по обращению пленных "Доктор Зло" жестоко издевался над ними.

"Ты говоришь охраннику: "Разрешите обратиться к гражданину-доктору". Он вместо сотрудника сам отвечает: "Да-да, обращайся. Откройте камеру". Ему открывают – и он говорит таким голосом приятным, культурным. Дежурный по камере говорит, что у кого-то зуб или голова болит, или расстройство желудка, и можно ли какую-то таблетку? Тот отвечает: "Да-да, конечно, давайте руку". И просто берет шокер и бьет им в ладонь. Потом зовет дежурных по камере, который сегодня стоит и который завтра будет, бьет их шокером в руки и говорит: "Тебя сегодня – за то, что обратился. А тебя – на завтра, чтобы не обращался", – рассказал освобожденный из плена.

Павел добавил, что Сорокин очень сильно повышал голос, "делал из себя великого командира" и называл украинских пленных "х*хлами вонючими", которые "достойного отношения не заслуживают".

Иногда пленные также называли Сорокина "Доктор Шокер".

"Останавливает меня, вижу – в белом халате. Думаю, врач, что-то сейчас скажет. Я им говорил, что у меня были подозрения на туберкулез. А он мне говорит: "Что надо кричать?". А я же не знаю, я же впервые там. И он шокером меня – раз! Я молчу стою. Он снова: "Что надо кричать?". И еще раз меня шокером. Начал матом на меня кричать. Я его спросил, что именно надо кричать. Он говорит: "Слава российской медицине!". Я кричу это. И он, чтобы я "запомнил", еще раз шокером ударил. Я смотрю, вроде в халате, вроде врач, чего он такой жестокий. Это я уже позже узнал, что там был такой "Доктор Шокер", – рассказал Александр Савов, морпех 36-й бригады, родом из Николаевской области.

Гибель пленных из-за отказа в лечении

Согласно расследованию "Схем", как минимум в одном случае отказ в медпомощи в ИК-10 мог привести к смерти одного украинского военнопленного.

В свидетельстве о смерти, выданном российской стороной, говорится, что Владимир Юхименко умер 1 сентября 2023 года.

Экспертиза в Украине установила, что у военнопленного на момент гибели была пневмония, многочисленные побои, переломы и кровоизлияния.

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, двое пленных умерли в этой колонии в 2023 году, двое – в 2024-м. Причины – пневмония, общее истощение и длительное недоедание или голодание.

Журналисты связались с Сорокиным. На вопрос о пытках над военными он ответил:

"Такого быть не может. Я там не работаю".

Во время повторной попытки ему дозвониться, он сбросил звонок, а затем заблокировал контакт.

При этом факт работы Сорокина в колонии подтвердили в администрации медсанчасти.

Илья Сорокин родился и живет в поселке Потьма (Мордовия) в доме по переулку Красноармейскому, что почти в 30 км от колонии.

Согласно анализу соцсетей Сорокина и его родственников, он имеет типичную российскую семью: отец ностальгирует по Иосифу Сталину, сестра – жена десантника из Тулы.

Сорокин участвует в парадах 9 мая, надевает советскую форму и "георгиевские ленты". Посещал оккупированный Крым. На его страницах – фото с Z-символикой и поддержка армии РФ.