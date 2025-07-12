В ГУР перехватили преступный приказ командира любимой бригады Путина о пытках украинских пленных. Аудио

Украинская разведка перехватила очередной разговор одного из российских командиров, который отдавал приказ о пытках украинских военнопленных. Речь идет о главаре 2-й десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155-й обрмп ВС РФ.

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Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины. Сейчас российская бригада ведет боевые действия в Сумской области.

"Голову отрезать, на пики посадить, выбросить нах..й", – говорит командир оккупантов.

Отмечается, что 155-я отдельная бригада морской пехоты страны-агрессора причастна к военным преступлениям во время оккупации Киевщины, а также в других районах боевых действий. В ходе полномасштабной войны против Украины это подразделение неоднократно несло серьезные потери, что заставляло командование пополнять его личный состав мобилизованными россиянами.

Несмотря на задокументированные факты пыток и убийств украинских пленных и мирных жителей, 155-я бригада остается одной из приближенных к Кремлю частей. Именно ее боевое знамя было продемонстрировано во время выступления диктатора Владимира Путина на его пресс-конференции в декабре 2024 года.

Украинские защитники неоднократно наносили высокоточные удары по пунктам управления 155-й бригады. Так, 2 июля 2025 года в результате атаки по штабу на Курщине был уничтожен комбриг полковник Сергей Ильин.

"Казни и пытки, совершенные солдатами и главарями привилегированной в Кремле российской 155-й отдельной бригады головорезов, в очередной раз доказывают: военные преступления – сознательная, целенаправленная, одобренная политика государства-агрессора России, а значит 155 бригада подлежит приоритетному уничтожению на поле боя", – указано в сообщении

В украинской разведке напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, в России подтвердили смерть заместителя командующего ВМФ, генерал-майора Михаила Гудкова в результате удара в районе Кореневого. Ранее он командовал 155-й бригадой, которая отличилась жестокими преступлениями против мирных жителей и казнями военнопленных.

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