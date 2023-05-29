Докладывала о расположении систем ПВО: в Украине будут судить наводчицу с Донетчины. Фото

В Донецкой области будут судить еще одну коллаборантку, которая работала в интересах российских захватчиков. Жительница Краматорского района помогала двум бойцам так называемой армии "ДНР", докладывая им о расположении украинских систем ПВО.

Видео дня

Кроме того, женщина информировала оккупантов о пролетах украинской военной авиации, пунктах разгрузки эшелонов военной техники и местах испытания БПЛА. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Предательница собирала данные о местонахождении украинских бойцов в населенных пунктах Краматорского и Покровского районов и передавала врагу эту информацию через Telegram. Этим она занималась с сентября по ноябрь 2022 года. С террористами гражданка сотрудничала добровольно.

"Она отправляла как текстовые сообщения, так и скриншоты Google Maps, на которых отмечала точки сосредоточения личного состава и специального военного оборудования ВСУ", – сказано в сообщении.

Отметим, что коллаборантка также указывала, в какое время, по ее мнению, оккупантам лучше наносить удары по объектам, которыми пользовались наши Силы обороны. В общей сложности она передала около 50 таких сообщений.

Теперь женщина, обвиняемая по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность), будет находиться под стражей. Ее судьбу решит Александровский районный суд Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ РФ во время спецоперации в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, который наводил российские ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!