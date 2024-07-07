Дочь экс-мэра Полтавы Мамая, которую подозревают в сотрудничестве с РФ, выпустили из СИЗО

Дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая Наталья Веретенникова вышла из СИЗО спустя месяц пребывания под стражей. Женщину, подозреваемую в сотрудничестве с Россией, выпустили под залог в пять миллионов гривен.

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Об этом сообщает издание "Полтавщина". Там напомнили, что 30 мая Шевченковский районный суд отправил Веретенникову в СИЗО без права внесения залога.

В зале суда ее заключили под стражу и в сопровождении конвоя отправили в следственный изолятор. На все имущество задержанной был наложен арест на сумму более 270 миллионов гривен. Среди заблокированных активов – три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Веретенникова подала жалобу на это решение, которую 1 июля рассмотрел Киевский апелляционный суд. Несмотря на серьезность статьи, он отменил предыдущее постановление и в качестве меры пресечения назначил альтернативу содержания под стражей с возможностью внесения пяти миллионов гривен залога.

"Сумма была внесена, и Наталья Веретенникова вышла из СИЗО", – сказано в сообщении.

Напомним, что Веретенниковой инкриминируют коллаборационную деятельность в интересах РФ по ч. 6 ст. 111-1. Женщина является владелицей компаний "Лифтинфо СПБ" и "Лифтинфо МСК", работающих на территории РФ. Накануне местных выборов в России в 2023 году компания Наталии Веретенниковой размещала сотни рекламных стендов и бордов, распространяла прокремлевскую агитацию и платила налоги стране-агрессору.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах и занималась пиаром партии кремлевского диктатора Владимира Путина. Злоумышленницей оказалась 36-летняя Наталья Веретенникова, дочь экс-мэра Полтавы Александра Мамая, осужденного за масштабную коррупцию.

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