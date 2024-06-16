До 10 000 долларов за брак: стали известны расценки на фиктивную женитьбу, которая 'спасает' от мобилизации

В Украине с усилением мобилизации фиксируется все больше попыток заключить фиктивные браки. Инвалидность жены позволяет не только избежать призыва в армию, но и уехать за границу, причем расценки на такие соглашения за полгода выросли втрое. Сейчас женщины требуют такой "услуги" от 4 тыс. до 10 тыс. долларов.

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В некоторых сообществах женщин с инвалидностью ищут военнообязанные и даже семьи. Некоторые корреспонденты признаются, что подыскивают женщин с инвалидностью для своих братьев, пишет ТСН.

По данным Государственного реестра судебных решений, в Украине начали действовать, но уже понесли наказание посредники, которые за проценты помогают уклоняющимся и женщинам с инвалидностью найти друг друга.

В частности, в конце мая на Волыни осудили одну из таких посредниц. Уже через две недели после женитьбы "молодые" пытались выехать за границу.

Но, как говорится в приговоре Владимир-Волынского городского суда Волынской области от 31 мая, мужчина пытался пересечь границу через пункт пропуска "Устилуг Зосин" в качестве мужчины, сопровождающего супругу с инвалидностью I группы, но был разоблачен пограничниками.

Посредницу же признали виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд оштрафовал его на 59 тыс. 500 грн.

Именно такие посредники в сети активно рекламируют свои услуги и предлагают купить контакты женщин всех возрастов и с разными группами инвалидности.

Кое-где эта торговля приобретает большие масштабы – например, только одна из посредниц в определенном интернет-сообществе предлагает на выбор пятерых девушек всех возрастов и с разными группами инвалидности. Такую деятельность некоторые уже окрестили как "аренду женщин с инвалидностью".

Если еще пол года назад такие женщины предлагали себя в качестве жены за 1500-3000 тыс. долларов, то сейчас правоохранители фиксируют случаи, когда за такую "услугу" просят от 4 до 10 тыс. долларов. То есть, расценки выросли втрое.

Кроме того, в начале мая Яворивский райсуд Львовской области приговорил к трем годам условно полтавчанку, которая, по данным Госреестра судебных решений, заключила фиктивный брак с военнообязанным, а впоследствии способствовала ему в пересечении границы в пункте пропуска.

Аналогичное наказание назначил и Жовковский райсуд Львовской области для женщины со второй группой инвалидности, которая, по данным следствия, способствовала пересечению границы второго детства, при котором недавно фиктивно вышла замуж по его просьбе.

"В судебном заседании обвиняемая свою вину признала, искренне раскаялась, сообщила, что она способствовала досудебному следствию тем, что рассказала всю правду, и объяснила следующее. Она с этим мужем знакома с детства. Он предложил помочь ему в пересечении границы. Она помогла. Она инвалид второй группы. Она помогала бесполезно", – говорится в приговоре суда.