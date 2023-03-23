"Приехал через 20 минут, тело было в скорой": командир прокомментировал самоубийство курсанта во Львове, который жаловался на давление

Командир Дмитрия Гульчука – курсанта Львовского университета внутренних дел, который застрелился на территории учебного учреждения, – утверждает, что не конфликтовал с парнем и буллинга не было. Станислав Пась заявил, что 18-летний юноша в последнюю неделю своей жизни "всегда ходил веселый, смеялся" и не подавал признаков того, что что-то не так.

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Командир пообщался с журналистами "Суспільного" по телефону. Он рассказал, что Гульчук несколько раз подходил к нему, чтобы взять увольнение и провести время со своей девушкой. "Не было никаких таких причин считать, что он может с собой что-то сделать", – заверяет Пась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уроженец села Могиляны Ривненской области учился во Львове на втором курсе. 19 марта во время суточного наряда он выстрелил себе в голову из ружья, перед этим отправив маме СМС. Предварительно, его нашли еще живым, но ничем не смогли помочь.

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала..." – написал Гульчук перед трагедией.

Его родители вспоминают, что парень в первое время учился с энтузиазмом, хотел стать справедливым полицейским, но потом разочаровался. Он жаловался на издевательства и буллинг в университете.

Командир Гульчука утверждает, что погибший был закрытым человеком, поэтому общение с ним было "тяжелое". Он якобы "всяческими способами пытался с ним разговаривать".

"Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал", – рассказал Пась.

Светлана и Олег Гульчук также заявляли, что их сын якобы мог оставить предсмертную записку, но она пропала.

Пась сказал: "Говорили, что предсмертная записка была, но я ее не видел. Я приехал где-то через 20 минут, тело было в скорой и я не видел той записки".

Сотрудник университета также заверяет, что он его не "загонял" и "буллинга точно не было".

Светлана Гульчук говорит, что мальчик хотел служить в полиции, считал, что "все должно быть правильно". "Только когда он вступил, он сказал, что такого еще не видел. "Мама, там правды вообще нет", – пересказала впечатления сына его мать.

Отец Дмитрия добавил, что когда произошла трагедия, из университета им даже никто не позвонил – они сами пытались связаться с вузом по всем известным им телефонам.

"Один, кто мне сказал – бывший куратор. Он тогда сказал: "Я рассказывать не буду, что произошло, но что-то очень плохое". Он еще, говорит, дышит", – заявил Олег Гульчук.

Он утверждает, что юноша часто жаловался на то, что происходит в учебном учреждении. Якобы кто-то настраивал группу против него, освещал в негативном свете. Хотя, как сказал папа курсанта, сын не пил, не курил, занимался спортом.

"Старался учиться. Потом перестал стараться, потому что дошло до того, что украли даже форму у него", – отметил Олег Гульчук.

Ранее наше издание писало, что правоохранители расследуют инцидент по двум статьям УК. Это ст. 115 – самоубийство и ст. 120 – доведение до самоубийства. Идет внутреннее расследование университета, делом также занимается ГБР.

Представители Львовского университета внутренних дел комментировать обвинения в буллинге до этого отказывались.

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