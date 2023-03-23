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"Приехал через 20 минут, тело было в скорой": командир прокомментировал самоубийство курсанта во Львове, который жаловался на давление

Дарья Дурова
Расследования
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Самоубийство Дмитрия Гульчука

Командир Дмитрия Гульчука – курсанта Львовского университета внутренних дел, который застрелился на территории учебного учреждения, – утверждает, что не конфликтовал с парнем и буллинга не было. Станислав Пась заявил, что 18-летний юноша в последнюю неделю своей жизни "всегда ходил веселый, смеялся" и не подавал признаков того, что что-то не так.

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Командир пообщался с журналистами "Суспільного" по телефону. Он рассказал, что Гульчук несколько раз подходил к нему, чтобы взять увольнение и провести время со своей девушкой. "Не было никаких таких причин считать, что он может с собой что-то сделать", – заверяет Пась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уроженец села Могиляны Ривненской области учился во Львове на втором курсе. 19 марта во время суточного наряда он выстрелил себе в голову из ружья, перед этим отправив маме СМС. Предварительно, его нашли еще живым, но ничем не смогли помочь.

Последнее сообщение сына маме

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала..." – написал Гульчук перед трагедией.

Светлана и Олег Гульчук
Школьный альбом Дмитрия Гульчука

Его родители вспоминают, что парень в первое время учился с энтузиазмом, хотел стать справедливым полицейским, но потом разочаровался. Он жаловался на издевательства и буллинг в университете.

Командир Гульчука утверждает, что погибший был закрытым человеком, поэтому общение с ним было "тяжелое". Он якобы "всяческими способами пытался с ним разговаривать".

"Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал", – рассказал Пась.

Командир назвал Дмитрия Гульчука закрытым человеком

Светлана и Олег Гульчук также заявляли, что их сын якобы мог оставить предсмертную записку, но она пропала. 

Пась сказал: "Говорили, что предсмертная записка была, но я ее не видел. Я приехал где-то через 20 минут, тело было в скорой и я не видел той записки". 

Сотрудник университета также заверяет, что он его не "загонял" и "буллинга точно не было".

Светлана Гульчук говорит, что мальчик хотел служить в полиции, считал, что "все должно быть правильно". "Только когда он вступил, он сказал, что такого еще не видел. "Мама, там правды вообще нет", – пересказала впечатления сына его мать.

Отец Дмитрия добавил, что когда произошла трагедия, из университета им даже никто не позвонил – они сами пытались связаться с вузом по всем известным им телефонам.

"Один, кто мне сказал – бывший куратор. Он тогда сказал: "Я рассказывать не буду, что произошло, но что-то очень плохое". Он еще, говорит, дышит", – заявил Олег Гульчук.

Он утверждает, что юноша часто жаловался на то, что происходит в учебном учреждении. Якобы кто-то настраивал группу против него, освещал в негативном свете. Хотя, как сказал папа курсанта, сын не пил, не курил, занимался спортом.

"Старался учиться. Потом перестал стараться, потому что дошло до того, что украли даже форму у него", – отметил Олег Гульчук.

Ранее наше издание писало, что правоохранители расследуют инцидент по двум статьям УК. Это ст. 115 – самоубийство и ст. 120 – доведение до самоубийства. Идет внутреннее расследование университета, делом также занимается ГБР. 

Представители Львовского университета внутренних дел комментировать обвинения в буллинге до этого отказывались.

Дмитрий Гульчук совершил суицид

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