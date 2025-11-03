'Для россиян это 'игра в кальмара': украинские военные рассказали о боях в районе Паньковки и показали потери врага. Видео

Украинские защитники отбили наступление российских оккупантов в районе села Паньковка. Там враг понес значительные потери.

Видео дня

Военные обнародовали видео, на котором видны последствия боев и ликвидированные вражеские силы. Соответствующие кадры показал штурмовой батальон 225 ОШП "Черный Лебедь".

"Неделя обороны в районе села Паньковка – только одна тропа. Для россиян это – "Игра в кальмара". Тела валяются через каждые 10–15 метров, много ликвидированных скрыты среди деревьев в лесополосе", – говорится в сообщении.

Несмотря на попытки оккупантов продвинуться вперед, украинские подразделения держат оборону и наносят врагу сокрушительные потери.

"А сверху докладывают, будто россияне героически продвигаются вперед. Так продолжаться вечно не будет – наша задача ликвидировать хорды россиян день за днем, какой бы тяжелой это ни была", – отметили наши защитники.

Несмотря на интенсивные штурмы, украинская армия продолжает уничтожать противника и удерживает свои позиции.

Накануне украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику. На этот раз пограничники ликвидировали укрытия и антенны связи россиян. Операция состоялась на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия теряет очень много солдат на войне против Украины и часто оставляет тела своих убитых на поле боя. На отдельных участках так называемых мясных штурмов "двухсотые" россияне служат захватчикам определенным ориентиром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!