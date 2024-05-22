Директора столичного предприятия подозревают в краже почти 3 млн гривен на реконструкции ХАЭС: что известно

Правоохранители сообщили о подозрении директору киевского общества. По данным следствия, женщина незаконно завладела почти 3 млн. гривен на реконструкции Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает областная прокуратура. Женщине может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

Предварительно доказано, что во время проведения ремонтных работ на территории обособленного подразделения ХАЭС, предприниматель умышленно внесла ложные сведения в строительную документацию. По данным следствия, она искусственно завысила затраты на выполнение пусконаладочных работ.

В частности, она подделала акты приемки выполненных работ о компенсации командировочных средств работников общества. Однако при выполнении договора работники не были официально трудоустроены, а выполняли работы по договору.

Правоохранители сообщили предпринимателю о подозрении ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что в среду, 22 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. У него был произведен обыск.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд ранее направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. В коррупционном преступлении также фигурируют доверенное лицо Роман Китнер, предприниматель Сергей Кривой и двое его подельников Николай Лукашик и Александр Крошка.

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