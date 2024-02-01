Девочка была знакома со своим убийцей: выяснились новые детали расправы над ребенком в Днепре

12-летняя Мария Биланова, убитая в Днепре, была знакома с нападавшим. Подозреваемый – 23-летний мужчина, который ранее находился в поле зрения полиции, но не имел судимостей.

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Об этом журналистам рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Александр Ганжа. По его словам, на мать девочки неоднократно составлялись протоколы за невыполнение родительских обязанностей.

Подозреваемый уже признался в содеянном и показал, чем лишил жизни ребенка.

Как рассказал Александр Ганжа, 28 января девочка ушла из дома к своей подруге и 29 января перестала выходить на связь. Сообщение об исчезновении ребенка поступило 30 января – к правоохранителям обратилась мать девочки. Сразу же были сориентированы наряды и начат поиск.

"Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено место нахождения ребенка, то есть труп с многочисленными ножевыми ранениями в Самарском районе. После этого были ориентированы все силы Национальной полиции Днепропетровского ГУНП на установление преступника и оперативно-розыскными мероприятиями после определенных оперативных следственных действий был установлен преступник, которым является 23-летний днепрянин, совершивший это дерзкое преступление", – рассказал начальник ГУНП.

Подозреваемый был задержан по статье 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Ему угрожает 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Что касается родителей. В отношении матери были составлены неоднократно протоколы, последний, мне докладывали, был в конце 2023 года. Также в отношении матери девочки открыто уголовное производство по статье 166 УК "неисполнение родительских обязанностей", – рассказал полицейский.

В то же время Александр Ганжа не стал комментировать возможные мотивы убийства:

"В настоящее время продолжается следствие. Эти вопросы мы не можем комментировать. Все комментарии по личности бандита, а также дополнительно комментарии по отдельным моментам совершения этого преступления будем предоставлять последовательно. ... Он признает свою вину, указал на орудие преступления. Орудие преступления, кстати, было найдено и добавлено к материалам дела".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 января стало известно о завершении поисков 12-летней Марии Билановой. Девочка, которая ушла из дома 29 января и не вернулась, была найдена мертвой.

– Подозреваемого в убийстве задержали. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – нож. В суд было подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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