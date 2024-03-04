Держал в тайнике под землей: в Николаевской области мужчина похитил 8-летнюю девочку, для ее поисков был создан оперативный штаб. Фото и видео

В Николаевской области 50-летний мужчина похитил 8-летнюю девочку и удерживал ее в тайнике под землей. Злоумышленником оказался бывший сожитель бабушки похищенной девочки.

Похитителю грозит тюремный срок, а с ребенком продолжают работать психологи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Заявление о пропаже ребенка поступило вечером 1 марта от родственников девочки в Баштанском районе. Правоохранителям рассказали, что ребенок внезапно исчез около 20:00. При этом сразу же полицейским рассказали, что в похищении подозревают бывшего сожителя бабушки 8-летнией девочки.

После получения сообщения об исчезновении девочки под контролем руководства областного главка полиции была развернута масштабная розыскная полицейская операция и создан оперативный штаб. Стражи порядка привлекли к поиску ребенка и ее похитителя личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативников, следователей следственного управления, ювенальных полицейских и специалистов криминального анализа областного управления полиции. Также в поисках помогали кинологи, военные и жители села.

В короткие сроки была обследована территория поселка и окрестности в радиусе 5 км. Правоохранители осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля. Более того, территорию отследили с помощью аэроразведки.

Спустя некоторое время за пределами села полицейские вместе с местными жителям обнаружили замаскированный тайник под землей, в котором скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой. Ребенка отвезли в медицинское учреждение, а злоумышленника доставили в полицию, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Злоумышленники "специализировались" на вымогательстве, разбойных нападениях и похищениях людей.

Ранее сообщалось, что Украина вернула еще 11 детей, находившихся на временно оккупированных территориях и в России. Возвращение маленьких украинцев стало возможным благодаря содействию Катара.