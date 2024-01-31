Депутату, взорвавшему гранаты во время сессии сельсовета на Закарпатье, изменили подозрение: новые подробности

В декабре прошлого года в Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Это чрезвычайное событие было расследовано как террористический акт. Однако из-за смерти двух потерпевших депутату изменили подозрение и теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом заявили в Закарпатской областной прокуратуре. Отмечается, что 31 января правоохранители изменили квалификацию производства и заявили об изменении ранее поставленного подозрения.

Теперь действия депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина будут расследовать как террористический акт, приведший к гибели людей (ч. 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

"До этого мужчину подозревали в совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Основанием изменить квалификацию на более тяжелую часть статьи Уголовного кодекса Украины стала смерть двух пострадавших в результате теракта – депутатов Керецковского сельского совета", – говорится в сообщении пресс-службы местной прокуратуры.

Прокуратура ссылается на полученные правоохранителями выводы судебно-медицинской экспертизы по первому погибшему. Они подтверждают, что к летальному исходу привела полученная взрывная политравма.

Что касается второго погибшего, то правоохранители еще ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в результате происшествия пострадали 26 человек. Шесть из них были в тяжелом состоянии, двое уже скончались в больнице.

Так, 16 декабря прошлого года стало известно о смерти 55-летнего депутата Виктора Прядиля. Он ушел из жизни в больнице Свалявы, накануне врачи ему ампутировали ногу, мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

А 15 января количество жертв взрыва гранат в Керецковском сельсовете возросло до двух – от полученных травм в реанимационном отделении скончался 47-летний депутат Мирослав Нитка.

Сам взрывник после содеянного попал в реанимацию. По состоянию на сегодняшний день он все еще находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением, ведь к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Расследование уголовного преступления продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 декабря прошлого года на Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат взорвал гранаты. В результате взрыва 26 человек получили ранения. Это событие расследуют как террористический акт.

По данным СМИ, гранату на заседании сельсовета взорвал Сергей Батрин, депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа". В тот момент депутаты рассматривали вопросы принятия бюджета на 2024 год. Момент взрыва попал на видео.

Перед взрывом Батрин поконфликтовал с коллегами, поскольку был против надбавок сельскому голове от ОПЗЖ.

Уже на следующий день после взрыва мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминировали совершение теракта, за что депутату угрожало до 12 лет тюрьмы.

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