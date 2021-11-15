Денисова объяснила, почему Украина не может вернуть своих пленников из РФ и оккупации. Видео

Оккупационная власть в ОРДЛО заблокировала процесс обмена пленными. Боевики потребовали закрытия всех уголовных производств и помилования для тех граждан, которые уже были переданы на оккупированные территории.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью каналу "Дом" в понедельник, 15 ноября. По ее словам, речь идет о тех, кого обменяли в декабре 2019-ого и весной 2020 годов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они считают, что если шел судебный процесс, то он должен быть закончен, а сам человек – помилован. По их мнению, украинская власть эти процедуры не завершила и этим объясняют то, что дальнейшего обмена нет. Но граждане уже находятся там (на оккупированных территориях. – Ред.). В соответствии с договоренностями они были переданы в ОРДЛО", – сказала Денисова.

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Она добавила, что амнистировать боевиков уполномочен только глава государства. "Он имеет такое право, но это не его обязанность", – сказала Денисова.

По ее словам, оккупанты придумывают разные причины, чтобы игнорировать процесс переговоров по поводу обмена "всех на всех".

"Ничего не происходит, абсолютно. Последнее было весной 2020 года. Больше ничего не произошло. Находят разные отговорки, например, что процессуальные очищения не произошли. У них этих граждан (которых ОРДЛО может передать на территорию, контролируемую правительством Украины. – Ред.) 300 человек, а у нас столько граждан нет", – сказала Уполномоченная по правам человека.

Денисова добавила, что 3 декабря 2020 года последний раз велись переговоры относительно обмена пленными. Тогда она встречалась с так называемой уполномоченной "ДНР" по правам человека.

Украинской стороне передали список из 100 человек, чтобы уточнить, кто из них есть, чтобы дальше вести переговоры. Как выяснилось, всего15 из них находятся в местах несвободы на территории, которая контролируется украинским правительством. Остальные, по словам Денисовой, либо освобождены, либо таких фамилий вообще нет, либо они просто не хотят быть возвращенными на оккупированную часть.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в деле о крушении MH17 на Донбассе Владимир Цемах, которого украинские разведчики сумели вывезти с временно оккупированной территории, сегодня беззаботно живет в "ДНР". Он находится всего в нескольких километрах от границы с Россией. Цемах полностью обеспечен лекарствами и получает российское "пособие".