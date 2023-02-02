Деньги 'отмыли' на дистанционном зондировании Земли: эксзамминистра экологии 'догнал' коррупционный скандал 2011 года

Бывшему заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича, а также двум иностранцам сообщили о подозрении в завладении 32 млн грн при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли. Речь идет о договоре, заключенном еще в 2011 году.

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Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, работники которого вместе с коллегами из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении экс-министру.

В частности, по данным следствия, в 2011 году Минприроды объявило победителем в тендере на разработку программного обеспечения для мониторинга окружающей среды заранее определенную компанию из Австрии.

Министерство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн грн. Однако компания не была способна и вообще не собиралась предоставлять эти услуги.

С помощью советников тогдашнего министра экологии был привлечен ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера.

За это они получили только около 20% от суммы тендера. Остальные средства – 32,048 млн грн – в течение 2012 года чиновники вывели на счета нерезидентов на основании фиктивных документов о якобы разработанном ПО, которое в действительности не разрабатывалось и не поставлялось, а его функции выполняла часть ПО, поставленного реальными исполнителями проекта.

Местонахождение экс-министра неизвестно, о подозрении ему сообщили письменно. Подозрение иностранцам направлено в страны их регистрации в рамках международной правовой помощи.

Правоохранители принимают меры для разоблачения других участников схемы.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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