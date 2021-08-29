День памяти защитников Украины 2021: история и план мероприятий на 29 августа

В воскресенье, 29 августа, Украина отмечает День памяти защитников. Этот памятный день, посвященный погибшим за территориальную целостность страны, был учрежден указом президента Владимира Зеленского № 621/2019 от 23 августа 2019 года.

Именно 29 августа стало днем наибольших потерь Украины на Донбассе, когда колонны украинских военных были расстреляны при выходе из окружения в Иловайске. Подробнее о Дне памяти защитников и о том, как он отмечается в 2021 году, читайте далее в OBOZREVATEL.

Память своих защитников Украина чтит ежегодно в годовщину расстрела колонн украинских бойцов российскими войсками во время выхода из Иловайска 29 августа 2014 года. Тогда, по официальным данным, погибли 366 человек.

Видео дня

Цель Дня памяти – достойное чествование военных и добровольцев, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, увековечение их героизма, а также укрепление патриотического духа в обществе, отмечается в указе президента.

План мероприятий ко Дню памяти защитников Украины предусмотрен распоряжением Кабинета министров Украины № 614-р от 9 июня 2021 года.

Так, в частности, 29 августа планируется возложение цветов на Михайловской площади у Стены Памяти в Киеве, а также у других мемориальных знаков страны.

В 10:00 по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших защитниках. Кроме того, на зданиях государственных учреждений приспустят Государственный Флаг.

Трансляция развлекательных радио- и телепрограмм будет ограничена.

Также по случаю памятного дня состоится День документального кино (в кинотеатрах "Лира", имени Т. Г. Шевченко, "Факел", "Старт" и "Днепр") и демонстрация тематических экспозиций Национального военно-исторического музея Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа вследствие вражеского обстрела на Донбассе были ранены 10 украинских военных. Бойцы ВСУ ответным огнем пресекли активность российско-оккупационных войск.