День памяти защитников Донецкого аэропорта: Украина чтит воинов-"киборгов"

В воскресенье, 16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта. Они также известны под прозвищем "киборги", которое получили за чрезвычайные отвагу, мужество и стойкость.

В течение 242 дней военные ВСУ, добровольцы, медики и волонтеры противостояли оккупантам так называемой "ДНР". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какие события украинской истории легли в основу памятной даты.

Бои за аэропорт Донецка вспыхнули 26 мая 2014 года, когда оккупанты захватили здание. В тот же день украинские силовики нанесли удар по позициям противника и восстановили контроль над аэропортом.

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В течение восьми месяцев бойцы не сдавали позиций и отбивали бесконечные попытки оккупантов "отбить" стратегический объект.

Самые ожесточенные бои за ДАП пришлись на январь 2015 года. 13 января от постоянных танковых и артиллерийских обстрелов рухнула диспетчерская башня, ставшая символом обороны аэропорта.

20 января террористы "ДНР" воспользовались перемирием для эвакуации убитых и раненых и подорвали новый терминал, вследствие чего погибли 58 украинских воинов. 22 января уцелевшие защитники покинули терминал, но многие были ранены и взяты в плен.

В общей сложности, по официальным данным при обороне Донецкого аэропорта погибли около 100 украинских военных. Несколько защитников пропали без вести, еще более четырех сотен получили ранения.

Памятный день в честь всех, кто был причастен к обороне аэропорта Донецка, отмечается 16 января, а также (в некоторых регионах Украины) 20 января. Эти даты появились по инициативе самих "киборгов".

О защитниках Донецкого аэропорта сняты фильмы Ахтема Сеитаблаева "Киборги. Герои не умирают" (2017) и Леонида Кантера и Ивана Ясния "Добровольцы Божьей Четы" (2015). Кроме того, "киборгам" посвящена памятная монета Национального банка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года во Львове похоронили защитника Донецкого аэропорта. Александр Бондарь шесть лет считался пропавшим без вести – все то время его родные верили, что он не погиб, а находится в плену.