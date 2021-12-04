Во Львове похоронили останки киборга, который 6 лет считался пропавшим без вести: детали и фото

Во Львове в субботу, 4 декабря, состоялась церемония прощания с киборгом Александром Бондарем, погибшим в 2015 году во время обороны Донецкого аэропорта. Останки воина ВСУ перезахоронили на Лычаковском кладбище.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, утром в субботу с военным простились в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Церковная служба состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла УГКЦ.

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Бондарь – уроженец Львова, проживал по улице Трилевского. Он погиб, когда ему было 47 лет.

Как старшего сержанта в августе 2014-го его призвали на службу в ВСУ во время мобилизации. 8 ноября-2014 в составе подразделения мужчина попал в зону боевых действий – в г. Константиновка. Донецкий аэропорт защищал с 5 января 2015-го.

20 января 2015 года в районе ДАП он пошел посмотреть, есть ли возможность ему и и другим защитникам выбраться из терминала. Назад на позицию он уже не вернулся. С того времени мужчина считался пропавшим без вести.

Оказалось, что он был захоронен на Краснопольском кладбище города Днепр (участок № 79, ряд № 13, место 5). Вероятно, тело похоронили 6 ноября 2015 года.

Во Львове останки предали земле на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища.

12 мая 2020 года Бондарь посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени – "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Известно, что родные Бондаря долгое время не признавали мужчину погибшим, считая, что он находится в плену. Но фрагменты тела погибшего были идентифицированы по экспертизе ДНК.

Как писал OBOZREVATEL: