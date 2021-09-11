Дело 'вагнеровцев': украинцы смогут узнать правду о спецоперации через много лет

Украинцы смогут узнать правду об операции по "вагнеровцам" только через много лет. Расследование того, была ли операция правомерной, занимает много времени, тем более если речь идет о секретной спецоперации спецслужб.

Об этом заявил генеральный директор "Интерфакс - Украина" Александр Мартыненко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По его мнению, всегда очень сложно понять, нужно ли было проводить такую операцию, достигла ли она своей цели.

"У меня такое впечатление, что мы правду узнаем спустя годы. Не сегодня, не в этом году, а спустя годы. Я очень хотел бы верить, что мы узнаем эту правду", — сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава временной следственной комиссии, нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что не было спецоперации по задержанию "вагнеровцов" после их прибытия из Беларуси в Турцию. Это было "Украинское специальное мероприятие" по задержанию боевиков, причастных к сбитого рейса МН17.